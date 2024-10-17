台積電海外廠稀釋毛利率約2至3個百分點

台積電海外廠將會稀釋毛利率。（彭博）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今（17）日召開線上法說會，董事長魏哲家指出，美國等海外廠成本較高，獲利一定比台灣廠低，但會逐漸改善，未來幾年對毛利率約稀釋2至3個百分點。

不過，魏哲家強調，海外廠都會是當地最高效與最具成本效益的廠，提供給客戶具規模且最先進製程技術，以支持他們的成長。台積電先前預估五年營收複合成長率目標為15~20%，對於法人關切，以後是否有機會成長超過25%？魏哲家表示，未來五年營收成長仍會很健康，但目前沒辦法提供明確數字。

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魏哲家指出，台積電計畫在亞利桑那州設立三座晶圓廠，有助於創造更大的規模經濟，每一座晶圓廠無塵室面積約是業界一般邏輯晶圓廠的兩倍大。第一座晶圓廠於4月採用N4製程技術進行工程晶圓生產，成果非常令人滿意，具備非常好的良率，這是台積電和客戶的重要營運里程碑，展示公司強大的製造能力和執行力。

他說，預期第一座晶圓廠將在2025年初開始量產，有信心亞利桑那州的晶圓廠可提供與台灣晶圓廠相同水準的製造品質和可靠度。第二座和第三座晶圓廠將基於客戶需求，採用更先進的製程技術，第二座晶圓廠計畫於2028 年開始生產，第三座晶圓廠將在2030年之前進行生產。

對於日本熊本廠，魏哲家表示，在日本政府的大力支持，進展也非常成功。熊本第一座特殊製程廠已完成所有製程驗證，將於本季開始量產，有信心可提供與台灣晶圓廠相同水準的製造品質和可靠度。第二座特殊製程技術廠已開始整地，興建工程計畫於2025年第一季開始，將支持消費性、汽車、工業和HPC相關應用的策略性客戶，並預計於2027年底開始生產。

魏哲家表示，歐洲廠獲得來自歐盟執委會、德國政府的堅定承諾，今年8月舉行動土典禮，這座晶圓廠將以汽車和工業應用為主，採用 12/16 奈米和22/28 奈米製程技術，計畫於2027 年底開始生產。

他說，在今日全球化破碎的環境下，台積電和所有其他的半導體製造業者在內，大家的海外晶圓廠成本都更高，但台積電將會運用領先的製造技術和大規模製造基地的根本優勢，成為營運所在地中，最高效和最具成本效益的製造服務提供者，持續為客戶提供具規模且最先進製程技術，以支持他們的成長。

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