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國發會公布最新人口推估 2070年我國總人口不到1500萬人

2024/10/17 16:55

國發會推估，2070年我國總人口不到1500萬人。（示意圖，資料照）國發會推估，2070年我國總人口不到1500萬人。（示意圖，資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會於今委員會議提報最新2024-2070年人口推估結果，顯示我國未來長期少子化及高齡化現象將更趨明顯，總人口也持續減少，到了2070年，我國人口將不到1500萬人。

國發會表示，人口結構變遷已逐漸對我國社會各方面產生影響，後續將偕同各相關部會針對少子化、勞動市場、經濟/產業、財政收支及社會環境等面向人口課題，研議強化性因應對策。

國發會每2年依據最新戶籍人口資料，更新不同生育情境下，我國未來約50年人口結構的可能發展。為使人口推估更臻完善，國發會今年參考國際作法，針對我國生育趨勢辦理專家調查，作為生育率設定參考。

根據最新推估，假設未來每位婦女一生僅生育1名子女推估，未來短期人口重要時點將維持前一版推估，長期少子化及高齡化現象則更趨明顯。

國發會表示，2024年全球約有4分之1個國家或地區進入人口負成長，包含我國、日本、韓國、中國及泰國等亞鄰國家。

國發會預估，未來我國總人口將由2024年的2340萬人，減少至2070年的1497萬人，減少844萬人，其中，0-14歲幼年人口減少171萬人，15-64歲青壯年人口減少920萬人，65歲以上老年人口則增加248萬人。

我國進入「超高齡社會」時點則維持2025年不變。國發會指出，人口高齡化為已開發國家共同面臨的課題，2024年全球已有40個國家和地區邁入超高齡社會，包括日本（2005年）、德國（2007年）、法國（2018年）等。

國發會預估，我國將於明年加入超高齡社會的行列，也就是65歲以上老年人口占比超過20%。

我國「人口紅利」結束時點維持2028年不變。國發會預估，我國15-64歲工作年齡人口占總人口的比率，將於2028年低於3分之2，人口紅利消失。

隨著國人壽命延長，加上少子化影響，65歲以上老年人口占總人口之比率預估由2024年的19.2%，提高至2070年的46.5%；同期間，年齡中位數由45.1歲提高至62.4歲；與此同時，由原3.6名青壯年人口扶養每1名老年人口，減少為每1名青壯年人口即需扶養1名老人。

國發會表示，我國即將進入人口轉型關鍵時點，人口減少與高齡化雖將對經濟、社會帶來深遠影響，但也將成為推動產業升級轉型、發展創新經濟的新契機。

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