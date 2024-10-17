名師解盤》容逸燊：台積電法說表現佳 指數可望站穩23000點

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

台股今天在台積電法說會之前，稍微進入震盪，小漲42點，成交量縮到3700億左右，不過我們看到外資近期已經在翻多台股，包含現貨部分，最近一個月是呈現買超7、800億元，期貨淨空單也在結算過後，開始減少到32000口左右，指數現在在23000點的關卡震盪完後，有可能在台積電法說過後，正式站上。

下午台積電法說表現非常不錯，第3季EPS12.54元，季成長12.8%，YOY成長39%，毛利率來到57.8%，第4季毛利率可能稍微下滑，匯損影響，不過影響並不大，包含AI需求仍非常旺，去年AI跟今年相比成長3倍，占整體營收14~16%，全年度美元營收可成長到30%，在公布法說之後，台積電ADR大漲越過前高，可以看到指數上明顯越墊越高，但市場上擔心美國總統大選的變數，所以暫時有些觀望心態，不過根據統計，在美國大選過後，不管有沒有政黨輪替，對於美股跟台股都是比較偏向正面的，OTC指數最近10幾個交易日，也是橫盤量縮狀況，從前陣子比較強勢的矽光子族群，稍微轉換到這2天的機器人概念股，總體市場資金仍在，只是族群區間輪動。

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所以目前台股走勢，AI伺服器類相關股票，也受到輝達股價衝高帶動，目前指數應該有往24000點再作挑戰實力，選舉變數未來解除之後，台股可能就要往歷史高點再作挑戰，建議大家趁第3季季報還沒有公布之前，提前先去卡位，7、8、9月營收都不錯的股票，季報公布出來也都會不錯，如果股價相對在低檔狀況。如部分AI類股有這樣狀況，都可以逢低布局。

目前全球資金開始有些縮手狀況，中股、美股此消彼長，市場上面資金只有一套，如果中股強勢，美股就會稍微若是一些，但我認為這個等到FED再加大力道印鈔後，市場上面錢會越來越氾濫，屆時熱錢灑到市場，將有助於推升整體亞股往上走強，所以目前市場上面還有不確定因素的時候，會去逢低布局。

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