台積電（2330）週四（17日）召開線上法說會並公佈2024年第3季財報，單季獲利首破3千億元大關。（美聯社資料照）

1.台股週四（17日）在AI股開盤上漲帶動下，加權指數開盤漲103.23點，以2萬3114.21點開出，在電子股領軍上攻，金融與傳產助攻，指數一度來到2萬3191點。不過，台積電（2330）在法說前夕賣單砍出，終場跌10元，拖累大盤，終場漲42.86點，收2萬3053.84點。

2.晶圓代工龍頭台積電（2330）週四（17日）召開線上法說會並公佈2024年第3季財報，稅後純益約新台幣3252.6億元，單季獲利首破3千億元大關，平均每天賺逾36億元，季增31.2％、年增54.2％，毛利率達57.8％，營業利益率為47.5％，雙率皆超標，每股盈餘為達12.54元，創單季獲利新高。

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3.光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）第3季單季毛利率50.2%，稅後淨利66.29億元，每股稅後盈餘（EPS）49.67元，獲利為2022年來同期新高、也是8季來最佳。董事長林恩平表示，11月將明顯下滑，客戶下修訂單幅度大，對第四季看法保守，潛望式鏡頭量也會減少。

4.外資週四（17日）賣超47.4億元，卻大買機票與船票，華航、長榮航、長榮與陽明4檔航運股，全部進買超前10大榜單。

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