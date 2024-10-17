10月新電價上路 楊金龍：對今年物價影響不大

央行總裁楊金龍今（17）日出席立法院財政委員會，就業務進行報告並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕經濟部日前拍板10月產業用電調整12.5%，對台灣物價、通膨影響有多大？中央銀行總裁楊金龍今日在立法院財委會答詢時表示，因為經濟部此次調漲電價對象只針對產業用電，評估整年對消費者物價指數影響是0.125%，但今年只剩下幾個月時間，評估應該影響不大。

楊金龍表示，雖然9月理監事會議更新對今明兩天通膨率預估值並未考慮10月調漲電價情況，不過經濟部此次電價調漲並未動到民生用電，小攤商也沒有影響，純粹鎖定產業用電大戶，其中電子業大部分都出口、也都有賺錢，不會轉嫁至國內消費者，經濟部評估今年對CPI影響大概就0.03%，影響很小。

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央行9月理監事會議後預測今年通膨率為2.16%、核心通膨為1.94%，估明年分別降至1.89%與1.79%。楊金龍說，主計總處日前公布9月消費者物價指數年增率已經降至1.82%，基本上台灣物價已經慢慢在下來，不會因為經濟部漲電價就讓物價漲勢一發不可收拾。

也有委員提到台灣明年還要提高基本工資、軍公教也有調薪，是否也會帶動CPI上漲，楊金龍說，軍公教人員調薪對通膨影響不大，基本工資調漲因為會提高業者經營成本可能會轉嫁至消費者，不過整體來看，央行評估大約只有0.1%。

是否意味明年即使基本工資再調升、碳稅開徵，央行仍有信心明年核心CPI年增率可降至1.8%以下？楊金龍說，目前估測是如此。

央行3月為抑制通膨預期心理升息半碼，6月、9月因為重點在房市所以連續兩季升準並祭出選擇性信用管制措施，隨著通膨有望緩降，目前美國聯準會已經開始降息，台灣短期內是否也會跟進降息？

楊金龍表示，貨幣政策調整是由全體理事共同決定，若是我個人看法，雖然明年通膨會降至2%以下，但還是要持續觀察，因為預測有時候並不是非常準確，到目前為止，「貨幣政策是合理的」。

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