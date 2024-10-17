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拿伙食津貼買「痘痘貼、牙膏」 Meta員工慘遭開除

2024/10/17 13:19

Meta上解僱了洛杉磯地區的20多名員工，因為他們濫用公司發的25美元伙食津貼。（資料照，法新社）Meta上解僱了洛杉磯地區的20多名員工，因為他們濫用公司發的25美元伙食津貼。（資料照，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國網際網路科技公司Meta上週解僱了洛杉磯地區的20多名員工，因為他們濫用公司發的25美元 （約新台幣811元）伙食津貼，拿去買包括痘痘貼、酒杯和洗衣粉在內的家居用品。

根據《金融時報》報導，時間點是Meta開始對WhatsApp、Instagram和虛擬實境部門Realtiy Labs的一些團隊進行調整，包括裁員和重新安置員工，這表明執行長札克伯格還在推行「效率年」的改革。

Meta在矽谷總部提供免費食物作為員工福利，員工如果在沒有餐廳的較小型辦公室上班，則可獲得在Uber Eats或者Grubhub點餐的津貼。發放標準是早餐20美元（約新台幣650元）、午餐和晚餐各25美元。

根據知情人士，被開除的員工是那些被認為長期濫用伙食津貼的人。有些人把錢湊在一起購物，有些人叫了餐卻送到家裡，儘管這些津貼的原意是為在辦公室上班的員工提供餐點。偶爾違反公司規定的人被訓誡，但沒被解僱。

Meta為員工發放早餐20美元、午餐和晚餐各25美元的伙食津貼。（資料照，路透）Meta為員工發放早餐20美元、午餐和晚餐各25美元的伙食津貼。（資料照，路透）

根據《金融時報》說，一位前Meta員工在匿名平台發文說，曾用25美元津貼在藥房買牙膏和茶等物品，還補充表示，「碰上不在辦公室用餐的日子，像是我先生下廚或者我和朋友聚餐，我會覺得不該浪費掉晚餐津貼」。

貼文者說，他們在Meta的年薪達約40萬美元（約新台幣1298萬元），會在晚上和週末加班。人資調查時，他們承認了津貼使用的真實情況，沒想到後來會被開除。

Meta拒絕就此事發表評論，但在談到更廣泛的裁員時表示，「Meta的團隊正在做出改變，以確保資源與長期戰略目標和選擇業務地點的策略保持一致」，包括將一些團隊搬遷到不同的地點，一些員工轉移到不同的角色。

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