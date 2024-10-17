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想轉型為「超級App」! 傳Uber有意收購旅遊平台Expedia

2024/10/17 11:48

市場傳出，Uber有意收購旅遊平台Expedia。 （彭博）市場傳出，Uber有意收購旅遊平台Expedia。 （彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳出，叫車巨頭Uber有興趣收購知名旅遊平台 Expedia。法人認為，若此事成真，將會是Uber歷來規模最大的併購行動，可望進一步促進成長和事業多元化。

據報導，Uber執行長柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）曾於2005年至2017年擔任Expedia執行長，曾帶Expedia走過低谷登頂線上旅遊市場龍頭，目前仍是該公司董事會成員，這也代表雙方可望以「友好態度」接觸。

金融時報、MarketWatch等外媒報導，Uber近幾個月來開始接洽顧問，討論收購Expedia的可能性。消息人士透露，目前這兩家企業尚未正式接洽或進行談判。

報導指出，Uber想轉型為「超級App」，滿足交通預訂、食品配送、企業物流和廣告等多元需求。基於戰略考量，收購Expedia將可推動業務大幅成長，觸及更廣大的客群。
截至洽談收購的消息傳出前，Uber市值約1730億美元（約新台幣5.56兆元），Expedia市值則略低於200億美元（約新台幣6439億元）。

Uber自2019年來已多次進行併購，包括以26.5億美元（約新台幣853.2億元）買下快遞服務新創公司Postmates、以11億美元（約新台幣534億元）買下酒類外送平台Drizly，也有入股美國自駕技術新創Aurora和中國最大叫車平台滴滴出行。

Expedia16日收盤下挫0.24%、收150.84美元。但在併購消息傳出後，激勵盤後大漲7.07%。

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