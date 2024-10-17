高盛預估Fed連續降息 到明年6月降6碼

高盛預估，到明年6月聯準會將連6度降息。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高盛（Goldman Sachs）週三（16日）表示，美國聯準會（Fed）預計將從2024年11月到2025年6月連續6次會議降息，每次降1碼（0.25個百分點），最終利率區間將落在3.25-3.5％。

Fed在今年9月的政策會議上，以人們對通膨將繼續回落至2％的年度目標更有信心為由，將隔夜利率下調了0.5個百分點，目前利率落在4.75-5％區間。

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高盛預估，今年剩餘2次會議以及明年1月、3月、5月、6月，一共6次會議聯準會將連續降息。聯邦公開市場委員會（FOMC）下次會議將在11月6日、7日登場。

根據芝商所（CME）FedWatch 工具顯示，市場目前預估聯準會在下次會議降息的可能性為94.1％，維持利率不變的可能性僅5.9％。

另外，高盛也表示，歐洲央行（ECB）預計將在週四（17日）的貨幣政策會議上降息1碼，並將在明年6月前，每次會議都降1碼，直到政策利率達到2％。在歐元區通膨逐漸受到控制的情況下，ECB在9月會議上啟動今年第2度降息。

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