和碩鎖定「印度製造」趨勢 佈局5G技術搶商機

和碩已於印度移動大會（IMC）發佈先進5G網路解決方案。（和碩提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）持續推進集團5G通訊技術佈局，精進開放性無線接入網路（O-RAN）產品，現已於印度移動大會（IMC）發佈先進5G網路解決方案，除了鎖定印度不斷增長的5G基礎設施需求，也瞄準「印度製造」趨勢之下帶來的商機。

和碩第6事業群、通訊產品事業部總經理馮震宇表示，集團正在5G開放性無線接入網路領域中，向市場提供專網、AI 應用等解決方案，同時將新技術導入自家分布在全球各地的工廠，強化通訊產品、資訊產品、消費性電子產品的製造流程。

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馮震宇說，「我們很高興能與印度夥伴合作並進，且於清奈再投資新的廠房，竭力支持『印度製造』政策的通訊產品」，事實上，和碩同步攜手全球各項行業的領導廠商，「利用我們的專訪業知識提供完備的解決方案」，未來也歡迎與更多供應鏈夥伴加入合作行列，為企業與公共網路提供具備成本效益、可靠的「印度製造」5G解決方案。

在5G開放性無線接入網路的架構當中，5G基站含有3種網元模組，分別為O-CU（中央單元）、O-DU（分布式單元）與O-RU（無線電單元）。和碩有鑑於5G網路在企業、公共環境當中存在室內覆蓋需求，特別聚焦O-RU 與前傳數據多工器，有助於穩定網路連接、簡化網路配置，提升部署效率。

除了核心網路產品之外，和碩更針對印度市場，提供一系列節省功耗、優化客戶端設備（CPE）的解決方案，實現不同行業之間的無縫連接，支援多元化的產業應用。和碩目前也已經生產各種尺寸與規格的5G基地台，並將持續為集團營收做出貢獻。

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