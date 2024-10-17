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台積電下午法說會登場 股價平盤震盪

2024/10/17 09:27

台積電下午法說會登場，股價平盤震盪（記者洪友芳攝）台積電下午法說會登場，股價平盤震盪（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美股收漲，台積電ADR也小漲，帶動台積電（2330）股價今日以1050元開出，早盤最高為1055元，上漲10元，市值為27.36兆元；台積電下午將召開線上法說會，景氣與AI需求相關議題料將成為市場矚目的焦點。

美股周三（16日）四大指數皆上漲，道瓊工業指數上漲337.28點、漲幅0.79%，再創收盤新高；標普500指數收漲27.21點、漲幅 0.47%；那斯達克指數上漲51.49點、漲幅 0.28%；費城半導體指數上漲10.65 點、漲幅0.21%。台積電ADR收187.48美元、小漲0.19%。

台積電股價昨收1045元，外資賣超1.69萬張、投信賣超224張、自營商買超1302張，三大法人合計賣超1.58萬張。今股價以1050元開出，早盤最高為1055元，上漲10元，市值為27.36兆元，截至9點15分，股價翻黑為1040元、下跌5元。

台積電今天下午將召開線上法說會，由董事長暨總裁魏哲家主持。儘管設備大廠艾司摩爾（ASML）昨釋出財報與財測爆雷，但市場對台積電營運仍樂觀看待，因先進製程與先進封裝一家獨霸，AI相關訂單滿手，預估第三季將繳出獲利佳績，第四季也將續創新高，明年營運可望比今年更好。

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