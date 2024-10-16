金融三業對中國曝險 今年8月底較同期大減1422億

台灣金融三業對中國曝險部位直直落，預估今年9月或10月就將跌破兆元大關。圖為中國上海。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕隨著中國政經風險不斷提高，導致我國金融三業對中國曝險「跌跌不休」。根據金管會今天公布統計，截至2024年8月底為止，金融三業對中國曝險累計為1兆0038.09億元，較去年8月同期大減1422.77億元、減幅為12.4%；其中，本國銀行對中國曝險占淨值比為20.3%，是金管會公布過最低的統計數字。

所謂的「金融三業」包括：銀行業、保險業及證券期貨投信業；至於「曝險」涵蓋投資、授信及資金拆存三大項目，曝險越高，代表風險越大。

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根據金管會公布整體金融三業對中國曝險部位，截至2024年8月底為止，已經減少逼近一兆關卡，僅剩下1兆0038.09億元。

金控業者評估，今年9月的趨勢沒有太大變化，因此，預計今年9月或10月，我金融三業對中國曝險水位將直接摜破兆元大關，降為9千多億元。對此，金管會官員分析，我國金融三業對中國市場曝險規模不斷下滑，主要反映中國的政經情勢。

若以三業個別來看，首先，「本國銀行」今年8月底對中國曝險部位降至9235億元，年減1171億元、減幅為11％；銀行局副局長侯立洋分析，近年中國經濟成長率放緩，加上債務、房地產的風險上升，使得銀行業者對中國地區不管是曝險、投資案件或授信上，都採取保守態度。

其次，在「保險業」方面，壽險業對中國投資曝險為665億元，年減27％，僅占保險業可運用資金33兆元的0.2％；產險業則是自去年1月起，已經連20個月對中國曝險「掛蛋」，完全沒有任何投資部位。

再者，「證券期貨投信業」部分，根據統計，至今年8月底對中國曝險為138億元，年減10億元；若占淨值比今年8月已經降至1.77％。

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