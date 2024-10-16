搶攻毛孩商機 全盈支付寵物通路店家數年增近9倍

全盈支付的寵物相關通路店家數較去年同期成長8.9倍。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕台灣養寵物的人數持續增加，「毛孩商機」也帶動寵物相關店家發展，連電子支付業者全盈支付都搶進這塊大餅，寵物相關通路店家數較去年同期成長8.9倍，並趁勢推出回饋優惠。

高齡化、少子化下，毛孩成為許多家庭不可或缺的重要成員，全盈支付指出，2022年新登記犬、貓寵物數量已是新生兒人數1.76倍，進一步觀察寵物市場趨勢，寵物種類不再侷限於犬、貓，異域寵物如寵物鼠、兔子、烏龜和爬蟲類的飼養數量也逐年增加，農業部依市場發展推估國內寵物產業每年上看600億元。

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全盈+PAY總經理劉美玲表示，今年全盈+PAY寵物相關通路店家數較去年同期成長8.9倍，且類型更為多元，包含美容沙龍、精品文創、餐廳和醫院等，顯見現代人愈加重視毛孩們的飲食、健康及醫療照護，相對願意提高支出預算。而在農業部最新的調查結果中也發現，飼主平均每年的寵物支出超過2萬8千元，花費以食品41%占最大宗，次是醫療或寵物健檢占16%，寵物美容則占10%。

秋冬時節也是毛孩消費旺季，全盈+PAY串連各家寵物通路推優惠，凡至東森寵物、寵物公園、貓狗大棧寵物百貨等寵物通路實體門市消費，使用全盈+PAY單筆回饋8%全盈儲值金，同時加碼首綁玉山信用卡，消費滿額最高送50元全盈儲值金；另首綁兆豐數位帳戶或信用卡，則可獲得首筆消費滿100元享20%全盈儲值金回饋，回饋上限各50元。

另外，根據經濟部最新統計，2024年前7月零售業營業額創歷年同期新高，年增3.3%，消費景氣逐步升溫。10月起迎來年底消費熱潮，各大電商通路分別舉辦購物節以及零售百貨業周年慶將接連登場，刺激消費需求，買氣明顯增加。

為了佈局年底消費旺季，全盈+PAY自10月起推出「購物節chill嗨嗨」，凡於精選通路如摩曼頓、丁丁藥局、金石堂、大魯閣等門市消費單筆滿額，最高贈「全家」6萬Fa點，等同最高10%回饋；在電商通路方面，也在91APP、Pchome以及東森購物分別祭出感恩回饋。

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