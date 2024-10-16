民眾黨轟王美花核准力暘光電籌設 經部：錯誤指控

立委黃國昌轟前經濟部長王美花當初核准台南七股電業籌設許可公文，圖利力暘集團卻遭縱放，經濟部澄清，電業籌設20年來都由能源署代為辦理決行。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕針對力暘光電弊案，立法院民眾黨總召黃國昌、民眾黨立委張啓楷16日舉行記者會，批評台南地檢署抓小放大，還點名台南市長黃偉哲與時任經濟部長王美花當初核准台南七股電業籌設許可公文；經濟部晚間也嚴正表示，此為錯誤指控。

經濟部表示，經查該案公文程序，前部長王美花並未決行此籌設許可，所有能源業別的電業籌設，從20年前能源局/署成立以來，一直都由能源署代為辦理決行。同時，該案場因農地變更程序疑似倒填日期也已進入司法程序，經濟部未發給電業執照，也已要求台電在司法及地方政府釐清案情前，不能支付購電費用。

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經濟部說明，電業籌設程序都是由能源署決行辦理，所謂經長官同意的指控並不正確，不只王美花，「所有經濟部長都沒有決行電業籌設許可」，且依照電業法流程，都要由地方政府審查通過後，才能核轉至經濟部能源署審查，且土地變更程序也要由地方政府辦理興辦事業審查通過，能源署方據此核發電業施工許可。

經濟部重申，力暘集團台南案場目前「皆未」取得電業執照，因農地變更程序疑似倒填日期使用假造文件一事已進入司法程序，經濟部已函請台南市政府確認興辦事業正確性，並請台電在「法院判決及本部核發電業執照」前，禁止支付力暘七股案場購電費用，因此目前完全沒有支付任何購電費用。

經濟部補充，最後法院判決業者在光電案場的申設程序有不法情事，也必將追究其法律責任，絕不寬待。而有關委員質疑能源署林姓公務員因該案件遭起訴後的工作分工，能源署說明，由於監察院糾舉林姓公務員，因此已將林轉調非主管職務，且不接觸光電業務，靜待司法程序釐清案情。

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