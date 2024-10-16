光寶科整合式方案揮軍OCP 5大關鍵技術搶AI商機

光寶科旗下「整合式AI雲端伺服器整合機櫃解決方案」揮軍美國聖荷西的OCP高峰會。（光寶科提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠商光寶科（2301）今天表示，旗下「AI雲端伺服器整合機櫃解決方案」揮軍美國聖荷西的OCP（Open Compute Project，開放運算計畫）高峰會，結合光寶全方位液冷系統、整合式機構設計、智能電源管理軟體、軟硬體系統串聯，以及符合ORV3標準的高功率電源等5大關鍵技術。

光寶總經理邱森彬表示，由AI驅動人們生活型態與產業變革的時代已來臨，集團長年深耕高階雲端伺服器電源領域，透過累積深厚能量，在自主設計與研發技術上，已具備整合電源、散熱、機櫃、軟體、系統等關鍵核心能力，將持續打造永續與效能兼容的全方位整合式伺服器機櫃解決方案，助力客戶實現綠色資料中心永續運作的目標。

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光寶科此次於OCP大會上釋出符合輝達（NVIDIA）架構的電源、機櫃以及液冷系統，如支援NVIDIA GB200 NVL72 架構的高效電源系統、NVDIA MGX模組化系統設計機櫃，以及水對水（liquid to liquid）、水對氣（liquid to air）液冷散熱方案，鎖定AI時代不斷提升的高階運算能力、高效能源管理及散熱效能，目標打造全方位高階AI運算系統解決方案。

觀察光寶科在此次的高峰會當中，同時向市場提供整櫃式電源系統與解決方案，提供97.5%的高密度電源轉換效率，也搭配鋰電備份電源系統（BBU），以及自主研發的智能電源管理系統（PMC），提供客戶數位管理、遠端即時監控功能，將能源消耗模式可視化，以確保數據中心可靠性。

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