對英特爾落井下石 中國網安協會要求產品審查

中國網絡空間安全協會週三（16日）表示，在中國銷售的英特爾產品應接受安全審查。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國網絡空間安全協會 （ Cybersecurity Association of China）週三（16日）表示，在中國銷售的英特爾產品應接受安全審查，該協會指控這家美國晶片製造商「不斷損害」中國的國家安全和利益。

去年5月，中國官方5月底以國家安全風險為由，對美國記憶體晶片大廠美光祭出禁令，限制關鍵產業採購美光產品，反映北京企圖反擊美國限制中國取得先進半導體技術。但有分析人士指出，中國當局正力圖重振低迷經濟，反制措施成效相對受限。

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英特爾目前身陷經營困境。（路透）

中國網路空間安全協會2016年3月25日在北京成立，截至2024年4月，共有單位會員596家，個人會員326人，囊括了國內主要互聯網企業及網路安全企業、權威科研機構及網路安全領域的權威專家。此次網絡空間安全協會點名審查深陷經營困境的英特爾，無異是落井下石。

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