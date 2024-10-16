央行曝驚人數據 上半年非特定地區第二屋貸款人數激增2成

央行曝驚人數據！2成民眾已有房屋仍申請1 購屋貸款、上半年非特定地區第二屋貸款人數激增2成，是央行此次打炒房下重手主因。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行總裁楊金龍明日將赴立法院財委會進行業務報告，報告內容揭露央行首度對「有房無貸」者下手，取消寬限期，主要是為防堵借款人容易運用財務槓桿進行炒房漏洞。另外，下調第二屋貸款成數至5成且擴大至全國一體適用，則是央行看到驚人數據，今年上半年新申貸非特定地區第2筆購屋貸款金額年增49%、人數激增20%。

楊金龍指出，央行於8月中旬先是以道德勸說方式，請銀行自主控管，提出未來一年不動產貸款總量，並於9月19日理事會決議第七度採行信用管制措施，搭配調升銀行存款準備率，主要目的有三。

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1、降低投機需求相關貸款成數，釋出資金予無自用住宅者購屋貸 款。當前部分銀行因接近「銀行法」第 72 條之 2 規範上限使放款趨緊，此次信用管制措施降低多戶購屋貸款與餘屋貸款的貸款成數，可將投機需求相關的貸款資金釋出，優先轉予無自 用住宅者購屋貸款。

2、可使先前道德勸說銀行自主管理未來一年不動產貸款總量之成效更易達成。

3、透過加強貨幣信用之數量管理，將可冷卻民眾強烈的房價上漲 預期心理，進而抑制其投機動機。

而此次信用管制措施重點在於規範有房屋者申請第1戶購屋貸款不得有寬限期，以及調降第2戶購屋貸款成數，楊金龍表示，主要是考量兩者占購屋貸款人數比重高，且多屬投資甚或投機目的。

其中，據推估，總購屋貸款中，近2成民眾已有房屋而仍申請1筆 購屋貸款。由於該等人數眾多，若給其寬限期（因在寬限期內， 借款人只需繳交利息而不用償還本金），易被用於短期炒房; 本項規範將可防堵該等借款人不斷使用財務槓桿進行炒房。

另外， 規範自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大 實施地區至全國，主要是新申貸2筆購屋貸款人數多，且近 期申貸金額與人數激增，並由特定地區（六都與新竹縣市）外溢 至全國。

根據央行掌握數據，今年第2季新申貸2筆購屋貸款人數占新申貸購置住宅貸款人數比率約達17%，且第2戶購屋貸款金額年增97%、人數年增71%。

且今年上半年新申貸非特定地區第2筆購屋貸款金額年增49%、 人數年增20%。因此，央行將第二屋房貸成數下調並擴及全國除可避免資金流供囤房，並有助於引導資金優先提 供無自用住宅者購屋貸款。

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