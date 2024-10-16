一項「關鍵因素」勞動部「反對」2大外送平台合併

勞動部「反對」Uber Eats、Foodpanda兩大外送平臺合併案，勞動部下午說明「反對」的關鍵。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部長何佩珊今日於立法院首度對外明確表示，勞動部「反對」Uber Eats、Foodpanda兩大外送平臺合併案，勞動部下午說明「反對」的關鍵，在於2外送平台對於外送員權益有關的4項訴求，以及合併後外送員工作權益、運費等條件．始終「無法提出具體回應與明確承諾」，基於保障外送員勞動權益的立場，「不支持」該結合案。

勞動部指出，Uber Eats、Foodpanda兩大外送平臺結合案，目前正由公平交易委員會受理審理。勞動部作為勞動主管機關，為保障外送員勞動權益，持續輔導外送平台業者與外送工會針對工會在今年5月提出的7項訴求，其中「停權要透明」、「報酬有保障」、「定型化契約」及「全時段保險」等4項涉及重大外送勞動權益事項，進行對話協商。

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針對公平會正在審理的結合案，勞動部先前已發函，提出２大具體意見，第１，應要求外送平臺業者與外送工會針對上述4項訴求盡速達成共識，並將雙方共識納入審查結合案的「必要文件之一」，若雙方無法在工會提出的4項訴求達成共識，勞動部認為「不宜」進入審查程序。

第２，勞動部認為，應要求外送平臺業者提出結合案影響外送員勞動權益事項具體說明及處理方案，包括 Foodpanda外送員是否移轉至UberEats、外送員所獲運費能否維持等重要事項，並應承諾會與外送工會進行協商。

不過，截至目前為止，勞動部已舉行過８次平台會議，但２家外送平台業者無論在對話平台，或各自與工會間的互動，均無法回應工會訴求，或有任何達成共識的進度與可能，勞動部雖尊重公平會的審查程序，但業者與工會在重大勞動議題上無法達成共識的前題下，勞動部基於保障外送員勞動權益的立場，還是要表達不支持兩業者進行結合的態度。

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