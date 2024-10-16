燿華電子團體協約期滿續簽 年終獎金保障2個月底薪

燿華電子公司在新北勞工局長陳瑞嘉、新北產業總工會理事長洪清福共同見證下，與工會舉行團體協約簽署儀式。（勞工局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕國內知名的印刷電路板上市公司燿華電子，今（16）日與工會舉行團體協約簽署儀式。燿華電子副總經理蔡東鶴與工會理事長吳淑君代表雙方簽字，將提供優於法令的保證年終獎金、會務假、勞工權益課程、公司代扣會費等，盼促進勞資關係和諧。

燿華電子員工人數約4500名，現行團體協約將於今年10月21日屆期，工會8月及9月向新北市勞工局申請專家入廠輔導2次，協助勞資雙方擬定新的團體協約草案內容，在新北市勞工局長陳瑞嘉、新北市產業總工會理事長洪清福共同見證下，今天完成簽署。這份團體協約適用於全體員工，內容著重提升勞工勞動條件、工會保護政策等，共計有37個條文。

請繼續往下閱讀...

陳瑞嘉表示，勞工是企業最重要的資產，燿華電子團協最重要的是把年終獎金、會務假制度化，穩定勞資關係。例如年終獎金依該年度EPS計算發放月數，且保障至少2個月底薪、代扣會費、提供工會幹部會務假，以及約定公司如欲變更會員勞動條件應與工會協商等。

蔡東鶴表示，公司致力建構幸福友善職場，尊重員工集會結社自由和集體協商權，「我的大門永遠為工會敞開」。他也承諾，未來會在團體協約的穩固基礎上持續與工會合作，實踐照顧員工的承諾，以促進勞資關係和諧，善盡企業社會責任。

吳淑君說，本次團體協約新增夜班津貼條款，共有1412名任職夜班員工受惠；另配合勞動部政策，增訂短期育嬰留職停薪，可以「月」為單位向公司申請。

勞工局表示，勞工局推動「入廠輔導及協助勞資雙方簽訂團體協約實施計畫」，邀請專家提供協商技巧、專業諮詢、撰寫草案、陪同協商等資源，共創勞資雙贏。有興趣者可電洽：02-29603456分機6535。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法