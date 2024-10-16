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外資大砍AI股！4檔砍5.63萬張

2024/10/16 16:29

外資大砍AI股！4檔砍5.63萬張，聯電砍逾2萬張最慘（資料照）外資大砍AI股！4檔砍5.63萬張，聯電砍逾2萬張最慘（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資在週二大買台股334.28億元，今（16日）就全數回吐，賣超341.21億元，台股大跌281點，而聯電、台積電與力積電、華通4檔AI股全砍進榜單，倒貨5.63萬張，而聯電受傷最重，賣逾2萬張，在外資砍出下，股價跌破52元關卡，終場收51.7元，跌1.71%，成交量5.83萬張。

至於台積電在外資法說會前夕大賣1.69萬張下，股價也一片慘綠，終場跌25元，或2.34%，收1045元，成交量5.26萬張，而力積電亦收跌，終場跌1.98%，收19.85元，成交量1.39萬張，華通終場跌1.87%，收63元，成交量1.87萬張。

外資賣超前10大個股，依序為凱基金（2883）2萬1875張、聯電（2303）2萬1113張、台新金（2887）1萬9405張、台積電（2330）1萬6937張、中信金（2891）1萬1344張、中鋼（2002）1萬506張、華邦電（2344）1萬496張、華通（2313）9491張、力積電（6770）8821張、中石化（1314）7805張。

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