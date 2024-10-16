打造台灣成「人工智慧島」 賴總統：盼年輕人用AI放大能力

總統賴清德今強調，他要將台灣打造為 「人工智慧島」，讓人人都有機會學習AI提升競爭力，盼年輕世代、中小企業或無法適應AI的工作者都能獲得協助。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨今（16日）召開中常會，邀請台灣人工智慧學校秘書長侯宜秀，以「平衡AI創新與勞動市場衝擊-如何賦能個人、社會與國家」為題專題報告。民進黨主席暨總統賴清德強調，他要將台灣打造為 「人工智慧島」，讓人人都有機會學習AI提升競爭力，盼年輕世代、中小企業或無法適應AI的工作者都能獲得協助。

民進黨發言人吳崢會後轉述，賴清德聽取報告後裁示，感謝台灣人工智慧學校成立至今已將近7年，分別在台灣各地設立據點開設課程，持續培育AI技術人才，他很榮幸成為學校的榮譽學員，去年也在年會許下台灣人工智慧的發展要秉持民主精神的願景，讓人人都有機會學習AI提升競爭力。

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賴清德說，他能理解年輕世代在AI時代的擔憂，到底是工作會被AI被取代，還是AI是專業賦能的工具？這個問題在侯怡秀專業的觀察及分享中，指出可能的效益及挑戰，可做為政府培育AI人才政策計畫的參考。

賴總統表示，他做為總統，推動台灣成為人工智慧島的願景，是讓每位年輕世代都能運用AI放大自己的能力、帶來機會以及自主性，而非只有少數企業或個人可以得利。希望能為全體國人帶來有正面效益、有包容性的政策及立法。

同時，賴總統也強調，政府也關注中小企業的調適，讓台灣一百多萬家的中小企業，在人工智慧化的轉型中獲得協助；而對於尚無法適應AI時代的工作者，公部門要與企業等社會各界合作，張開足夠大的安全網接住大家，這也是台灣經濟「包容成長」的核心概念。

此外，賴清德席間致詞表示，政府已設下目標，要打造台灣成為 「人工智慧島」，並且要落實「均衡台灣」，中研院南部院區昨天開幕，就是往目標邁進一大步。

賴總統指出，量子科技現在是各國爭相發展的下一世代科技產業，也將帶動AI的應用，「量子電腦專題中心」、「量子光電研究計畫」已進駐中研院南部院區，「量子實驗大樓」預計在2028年完工。

賴清德說，隨著中研院南部院區的發展，將逐步落實「人工智慧島」目標，也讓南台灣擁有更豐沛的科技能量，來平衡南北發展。

賴總統也提到，除中研院南部院區的啟用，他在國慶演說所提到各個區域的規劃，包括用完善的捷運網絡，串起北北基桃首都生活圈，進行「桃竹苗大矽谷推動方案」、以及「智慧科技大南方產業生態系推動方案」，還有打造中部科技聚落、推動東部交通路網的安全、加強離島地區的基礎建設。

賴清德強調，要結合中央和地方的力量，一起來執行，也希望全體黨公職，共同為「均衡台灣」來打拚。

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