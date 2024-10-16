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缺綠電才赴鄰國開發 經部澄清：不排擠國內開發目標

2024/10/16 16:09

經濟部長郭智輝拋出「鄰國綠電回送」構想，引起各界熱烈討論。（資料照）經濟部長郭智輝拋出「鄰國綠電回送」構想，引起各界熱烈討論。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝拋出「鄰國綠電回送」構想，引起各界熱烈討論，其中不乏質疑我國綠電開發不足。對此，經濟部補充說明，本國綠能開發目標與方向不變，若評估境外開發綠電可行，只會是外加的助力，「加法概念，並無相互排擠的問題」。

針對立委今在立法院經濟委員會上砲轟「奇發奇想」，經濟部表示，郭智輝已在立院說明，那是在智庫的成立場合上提出的政策倡議，主要是考量區域間理念相近國家，可以共同在減碳工作上合作努力，後續仍要經過可行性的評估，有完整的評估資訊會再跟社會報告。

針對外界質疑缺電一說，經濟部重申，能源署及台電對於國內電源開發的規劃，都已經規劃到2030年後了，「社會共同支持電源開發如期上線，台灣就沒有缺電問題」。

經濟部續說，在地的再生能源開發，目標與方向同樣不變，至於外部的再生能源或減碳作為如果具有可行性，「會是外加的助力，是加法概念，並無相互排擠的問題」。

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