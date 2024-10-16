公平會：外送平台結合案尚未立案 仍將依公平法決議

公平會指出，兩大外送平台結合案尚未正式立案。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣市場兩大外送平台Uber Eats、foodpanda有意結合，引各方關注。今日勞動部長何佩珊稱，勞動部已發文公平會表達「反對」立場。公平會副主委陳志民回應確有收到勞動部公文，此案已召開數場公平會蒐集各方利害關係人意見，而後委員會仍將依「公平交易法」討論並決議。

兩大外送平台意欲結合，外界頗為關注消費者、外送員權益，外送工會、勞動部持續表達需保障外送員權益。

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公平會主委李鎂日前指出，兩業者結合後市占率將達8成以上，公平會將依照市場集中度、結合後訂價能力、聯合行為、市場效益4大原則審理，不過業者仍在補件階段、尚未立案，立案後審理期為30天、必要時得延長至90天。

因外送產業尚未確定主管機關，日前交通部稱將要各方團體與業者商討外訟費定價，而勞動部則聚焦外送員權益。陳志民今日表示，此案會蒐集並研議各方意見，由公平交易委員會進行討論與審理；倘若需設定結合條件，也會與各相關單位進行討論。

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