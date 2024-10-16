最強助選員！馬斯克金援川普24.1億元

特斯拉執行長馬斯克（右）是共和黨總統參選人川普（左）最大的支持者之一。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國富豪馬斯克（Elon Musk）堪稱是共和黨總統參選人川普（Donald Trump）最強助選員，除了親自幫川普站台輔選外，現還被爆出自掏腰包提供約7500萬美元（約新台幣24.1億元）支持川普。

《路透》報導，馬斯克在7月1日至9月30日3個月期間，向美國超級政治行動委員會（America PAC）捐款約7500萬美元，提供政治獻金給川普。

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報導指出，America PAC是馬斯克為支持川普競選而成立的專門性團體，也是川普競選資金的重要來源。

根據America PAC提交的申報資料顯示，統計至今，America PAC已支出約9600萬美元（約台幣30.8億元），相關資金多用於購買廣告等方式來擁護支持川普，打擊川普競爭對手賀錦麗（Kamala Harris）。

對於上述報導，America PAC拒絕就馬斯克的捐款發表評論，而馬斯克尚未回應媒體置評請求。

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