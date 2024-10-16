中國聯網電動車恐削價取得我國標案 國安局：已示警經濟部

國安局長蔡明彥表示，9月已將中國聯網電動車風險分析報告提交給經濟部，未來也會加強查察。（記者田裕華攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕立法委員林楚茵今（16）質詢時示警，中國電動車恐以削價競爭、「洗產地」或透過台灣租賃公司代理，取得我國政府公車、公務車標案，成為中國「新木馬」的國安危機。國安局長蔡明彥回應，上（9）月已將中國聯網電動車風險分析報告提交給經濟部，未來也會加強查察。

立法院外交及國防委員會今邀蔡明彥及國安局處首長進行業務報告並備質詢。

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林楚茵質詢時表示，中國電動車以低價策略進入台灣市場，通過「洗產地」、公司代理等方式，讓中國車搖身一變成了台灣車，再利用車輛租賃公司採購後低價投標政府機關，進入台灣的公務車及公共運輸系統，已成為國安新風險。

林楚茵呼籲，政府應提高對中國電動車的警惕，並加強跨部門合作杜絕中國車低價搶標，確保台灣的公共安全及資安不受中國監控。

蔡明彥則回應，國安局正密切關注中國電動車資安風險，尤其自美國商務部發布中國聯網電動車風險報告，示警相關車輛恐將駕駛使用習慣及個資回傳至中國資訊控管中心後，已於9月22日前後將完整研析報告提交經濟部。

蔡明彥指出，另針對中國電動車透過低價競爭進入政府採購標案的問題，國安局也會加強關注與查察，以防止國家安全受到影響。

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