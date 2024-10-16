莊翠雲：金融營業稅維持5％不調整、營業稅起徵點調升明年上路

財政部長莊翠雲表示，金融營業稅維持5％不調整。（記者塗建榮攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕面對金融營業稅撥入金融特別準備金今年底屆滿，業界盼調降銀行銷售額適用稅率。財政部長莊翠雲今日在立法院財政委員會答詢時表示，目前沒有調整的規劃，稅率會維持5%；另外，莊也預告，有關小規模營業人營業稅起徵點，銷售貨物將從目前每月8萬元調升至10萬元，銷售勞務則從4萬元調高到5萬元，預計10月底公告，力拼在明年1月1日上路。

立法院財政委員會今日邀請財政部長莊翠雲及屬機關首長暨國營事業董事長、總經理（含各轉投資事業機構公股代表之董、監事）列席業務報告並備質詢。國民黨立委李彥秀質詢時關切，金融營業稅撥入金融特別準備金今年底要落日，金融營業稅是否要調降？

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莊翠雲答詢時說，金融營業稅考慮的結果是不需要調整，目前沒有調整的規劃，稅率會維持5%，所有稅款進入國庫。財政部與金管會有密切溝通討論，編列明年預算歲入時也有討論，台灣銀行業、保險業整體稅率，比起國際來說沒有比較高。

民進黨立委李坤城則出，財政部參考消費者物價指數（CPI）上漲情形，研擬調整營業稅起徵點，銷售貨物的營業稅起徵門檻有望從目前的8萬元，調升25%至10萬元；銷售勞務則擬由4萬元，調高至5萬元，目前該案進度為何？

莊翠雲回應，此案備受各界關切，預計10月底對外預告，將預告期調整為30天，希望在明年1月1日開始實施，並按照委員所內容調整。

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