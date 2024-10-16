北京甲級辦公室租金5年跌32.8％ 空置率仍破20％

房地產諮詢公司戴德梁行的數據顯示，第3季北京甲級辦公室租金較第2季下跌4.7%，較去年同期則下跌13.5%，且空置率仍在破20%的歷史高點。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟低迷，不少企業陷入困境，加上對外資的監管趨嚴，造成外商出逃，北京甲級商辦空置率急速下滑。中國《財新網》報導，房地產諮詢公司戴德梁行（Cushman & Wakefield）最新公布的數據顯示，第3季北京甲級辦公室租金較第2季下跌4.7%，較去年同期則下跌13.5%，且空置率仍在破20%的歷史高點。

戴德梁行指出，第3季北京甲級辦公室租金季減4.7%至每平方公尺266.1元人民幣（下同，每坪約台幣3980元），且北京甲級辦公室的租金已經連續5年下跌，累計跌幅達超過30%。

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報導說，在北京，辦公室租賃市場的成交多以搬遷需求為主，而新租、擴充辦公室辦公空間的需求持續不振。近日，多家市場機構發布的數據顯示，第3季北京辦公室市場租金持續下跌，空置率較第2季微升。

數據顯示，北京辦公室租金自2019年創高峰後開始回落，甲級辦公室每平方公尺租金在5年內已下跌超過30%。戴德梁行的數據顯示，2019年第2季，北京甲級辦公室有效淨租金為每平方公尺396.19元（約台幣5925元），之後租金水準震盪下滑，至今年第3季已下跌32.8%。

報導說，北京辦公室租賃是典型的to B（面向企業）業態，因此包括空置率等在內的數據，是衡量辦公室市場需求的重要指標，反映的是企業的活躍程度，是區域經濟興衰的「晴雨表」 。

對此，房地產諮詢機構高力國際（Colliers International）北京公司董事總經理李娟指出：「當空置率維持在20%的高檔時，租金很難觸底，且最近租金開始出現加速趕底的跡象。」

商用不動產服務公司世邦魏理仕（CBRE）華北區顧問及交易服務辦公大樓租戶部負責人袁慧則認為，隨著新增辦公室供應入市，北京市空置率預計會持續上升。

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