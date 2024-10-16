工研院串聯9個國家探討智慧漁業科技

研院今（16）日舉辦APEC 精準漁業智慧科技應用國際研討會，邀請來自美國、日本、秘魯、印尼、泰國、越南、菲律賓、巴布亞紐幾內亞以及我國等9個經濟體專家、貴賓與會交流分享智慧漁業科技應用。（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院今（16）日舉辦APEC精準漁業智慧科技應用國際研討會，邀請來自美國、日本、秘魯、印尼、泰國、越南、菲律賓、巴布亞紐幾內亞與台灣等9個經濟體專家與會交流分享智慧漁業科技應用，希望促進APEC 經濟體間智慧漁業科技應用與創新交流，建立交流管道促進合作機會。

工研院資通所所長丁邦安表示，無人機因為具備制空優勢，可有效降低人員作業危險並提高工作效率。經濟部產業技術司與工研院積極推動無人機關鍵技術研發與垂直應用解決方案，來協助產業數位轉型，已成功導入全自動化無人機巡檢系統於高速鐵路、省道公路、捷運及縣市政府。

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為了協助漁業發展，工研院及金屬中心研發遠洋與養殖的精準漁業解決方案，研發全球第一套低碳智慧漁搜機隊系統，可同時派遣4架無人機自動巡航，自動規劃航線、自動辨識魚群位置並自動返航動態降落，實現低碳智慧力並強化供應鏈韌性。

此外，在養殖漁業部分，工研院也協助全臺緯度最高、純海水、有機無毒烏魚養殖廠商嘉豐水產轉型升級。協助嘉豐水產二代接班的許豐立，今年導入工研院與金屬中心合作研發之養殖漁業智慧精準巡檢系統，以全自動水質感測無人機進行定期水質檢測，結合 AI 分析提供水質數據分析及專家建議，提供跨魚塭自動檢測服務，提供養殖漁民掌握水質變化及早應變降低風險。

研討會第一場次「技術應用與藍色經濟發展」，由前水產廳副廳長，現任農林水產省顧問的日本水產業專家Masanori Miyahara，以「日本漁業政策改革與全球變暖影響：通過新技術尋求解決方案」為題，分享日本智慧漁業經驗；秘魯技術創新專家David Luján以「祕魯在推動智慧漁業技術於價值鏈發展中的經驗與挑戰」為題，分享參與國家技術創新政策制定及國際漁業創新合作等，推動祕魯的智慧漁業經驗。

第二場次「用智慧科技打造永續、有韌性的藍色供應鏈」由聯合國（UN） 人工智慧顧問、美國IBM 發明大師Neil Sahota，以「人工智慧如何錨定漁業的未來並繪製永續發展路線」為題，分享AI如何引領漁業未來發展；海洋大學先進計算實驗室主任許為元以「小型漁業管理技術的十年」，分享遠洋漁業電子觀察員系統及應用；經緯航太總經理羅正方以「AIoT在遠洋漁業的應用」，分享遠洋漁業無人機應用；海洋大學水產養殖系副教授李柏蒼，以「人工智慧製造決策系統精準水產養殖環境檢測」為題，分享箱網及水產養殖系統及應用。

第三場次「透過數位轉型推動漁業創新」，印尼 ARUNA 聯合創始人兼首席永續發展長、同時也是進入Forbes 30歲以下企業菁英榜的Utari Octavianty，以「從海洋到餐桌的數位創新」為題，分享小漁供貨與國際交易平台；日本水產研究教育機構水產技術研究所Kenji Yasuda 博士，以「系統模擬下的智慧水產養殖創新」為題，分享模擬系統如何協助漁民科學養殖；旭海安溯水產創辦人黃國良，曾獲得十大神農獎、節能減碳/漁業創新科技雙料冠軍，以及寬緯科技的董事錢振琪，兩位將以「智慧漁業創新與轉型」為題，分享生物鏈養殖法、IoT智慧養殖監測雲端系統。

工研院表示，此次論壇通過案例分析與技術展示，探討智慧科技如何提高產能效率、解決供應鏈斷裂等問題，實現環境保護與經濟發展的雙重目標，希望促成跨國供應鏈交流，推動更多智慧科技的跨境應用與發展，為亞太地區的藍色經濟創造更多機會。

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