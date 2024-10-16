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未能履行投資承諾 蘋果iPhone16在印尼恐面臨禁售

2024/10/16 10:43

蘋果iPhone 16系列手機目前在印尼市場被禁售。（法新社）蘋果iPhone 16系列手機目前在印尼市場被禁售。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果新機iPhone16系列上市近一個月了，但至今仍未進入印尼市場。市場傳出，蘋果新機iPhone16至今未能在印尼推出、還被禁售，主要是2大原因造成，包括「國產化率」以及承諾的投資未到位。

對此，印尼工業部長Agus Gumiwang 表示，主要是因為iPhone 16 尚未通過TKDN 認證。此前，蘋果已獲得所需認證，但該證書現已過期，而且該公司也未能履行投資承諾。印尼政府要求蘋果更新內容要求認證並於該國進一步投資，否則iPhone 16 將無法在當地銷售。

據報導，蘋果實際投資額為1.48兆印尼盾（約新台幣30.6億元），遠低於之前承諾的1.71兆印尼盾（約新台幣35.4億元）。

具體來說，印尼當局要求手機廠商在當地的投資和生產必須達到一定的比例，手機產品中必須有一定比例的零部件和材料是來自於印尼本地，只有滿足這一要求，才能夠通過TKDN認證，獲得在當地市場銷售的資格。

目前蘋果iPhone 16系列手機的國產化率顯然未能達到這一標準，因此被印尼當局直接禁售。

市場認為，印尼當局對蘋果iPhone 16系列的禁售措施，恐成為「風向球」，其他國家可能對外資企業的投資進行更嚴格的審查，要求其在當地進行一定規模的投資，才能夠獲得市場准入資格。這無疑給國際手機市場帶來了一定的挑戰，也增加了手機廠商的運營成本。

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