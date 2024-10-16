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國際油價暴跌逾4％！以色列稱不會攻擊伊朗油田核設施

2024/10/16 08:51

國際油價週二（15日）暴跌。（彭博）國際油價週二（15日）暴跌。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕傳出以色列不會攻擊伊朗的核設施和石油基礎設施，緩解了外界對於供應中斷的擔憂，加上需求前景疲軟，國際油價週二（15日）暴跌超過4%，至2週以來低點。

紐約西德州中級原油11月交割價下跌3.25美元，或4.4%，收每桶70.58美元。

布蘭特原油12月交割價下跌3.21美元，或4.14%，收每桶74.25美元。

《華盛頓郵報》週一報導引述官員說法，指出以色列總理納坦雅胡告訴美方，以色列對伊朗展開的報復性軍事行動，將僅針對伊朗境內的軍事目標，不會攻擊其石油或核設施。

Price Futures Group分析師佛林（Phil Flynn）表示，我們看到上週建立的戰爭溢價正在回落，這實際上和供應無關，與供需風險有關。

2大原油期貨本週以來已經下跌約5美元，幾乎抹去了10月1日以來的漲幅，當時伊朗空襲以色列，投資者擔心，以色列之後可能襲擊伊朗石油設施展開報復，油價因此應聲上漲。

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