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美股牛市「2關鍵」催化劑 瑞銀喊：2025年底飆至6400點

2024/10/16 11:16

瑞銀喊美股2025年底飆至6400點（法新社）瑞銀喊美股2025年底飆至6400點（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股正式進入第3年牛市，瑞銀認為，美股在新的1年將攀升至新高度，「支援性」經濟背景變革的催化劑下，將2025年S&P 500目標從6000點提高到6400點，潛在上漲空間10.05%。

CNBC報導，瑞銀策略師喬納森·戈盧布在週二向客戶發佈的1份報告指出，「支援性」經濟背景是變革的催化劑，瑞銀經濟學家預測，2025年名義GDP將達到3.7%（實際 1.6%），與長期平均水準大致一，此外，降息應該會降低利息支出和違約風險，從而增加每股盈餘和估值。

戈盧布表示，當聯準會在非衰退環境中降息時，估值通常會擴大，儘管估值較高，但我們預計本益比將上漲半個百分點，另聯邦基金的急劇下降可能會通過降低利息支出將獲利率提高20個基點。

芝商所的FedWatch工具顯示，30天期聯邦基金期貨合約的交易員，認為11 月降息25個基點有88%可能性，隨後在12月進一步降息25個基點，聯準會在9月份將其基準聯邦基金利率下調了半個百分點，至4.75%至5.0%區間。

Golub認為，美股在今年剩餘時間里不會進一步上漲，根據瑞銀的展望，股市可能會盤整至2024年底，然後在新的1年創下新高。

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