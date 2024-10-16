晶片市場疲軟ASML財測黯淡 股價暴跌16％

艾司摩爾（ASML）財報不如預期，同時下調業績展望，導致股價暴跌16％，創下1998年以來最大單日跌幅。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於部份半導體市場持續疲軟，晶片製造設備商艾司摩爾（ASML）週二（15日）公佈的2025年銷售額、訂單量預測低於預期，導致艾司摩爾股價暴跌16％，創下1998年以來最大單日跌幅。

《路透》報導，艾司摩爾表示，儘管AI（人工智慧）相關晶片蓬勃發展，但半導體市場其他領域持續疲軟的時間比預期久導致邏輯晶片製造商延後訂單，記憶體晶片製造商只計劃「有限的」新增產能。

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艾司摩爾是歐洲最大的科技公司，也是晶片製造設備的領先廠商，客戶包括台積電（2330）、英特爾（Intel）、三星（Samsung）、美光（Micron）和SK海力士（SK Hynix）等晶片巨頭。

艾司摩爾執行長福凱（Christophe Fouquet）在聲明中表示，公司預計2025年淨銷售額將成長至300-350億歐元（約新台幣1.06兆至1.23兆元），這一數字是先前預測區間的低檔。福凱提到，晶片市場疲軟的問題預計將在2025年持續，這導致客戶持謹慎態度。

財報顯示，艾司摩爾的單季銷售額為75億歐元（約新台幣2652.3億元）、淨利21億歐元（約新台幣742.6億元），略高於分析師預期；然而，訂單額僅26億歐元（約新台幣919.4億元），遠低於預期的40至60億歐元（約新台幣1414.6億至2121.9億元）。

艾司摩爾原定於週三（16日）公佈的財報，提早1天在自家網站上公告，發言人稱這是「技術問題」。財報公佈後，艾司摩爾在阿姆斯特丹交易的股票週二盤中多次暫停交易，收盤重挫16％，來到668.10歐元。

Degroof Petercam銀行分析師羅伊格（Michael Roeg）表示，艾司摩爾的警告將拖累更廣泛的產業，但2025年的銷售預計仍將較今年成長。羅伊格指出，雖然晶片終端市場低迷，但設備需求仍未下降。

儘管由於美國推動出口管制，艾司摩爾無法在中國銷售最先進的產品，但中國晶片製造商持續砸大錢買設備，艾司摩爾單季對中銷售創下歷史新高，達27.9億歐元（約新台幣986.6億元），佔總銷售額47％。

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