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晶片設備商ASML財報欠佳並下修展望 股價狂瀉逾15%

2024/10/16 02:51

〔中央社〕荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）原訂明天公布的財報提前在今天外洩，不只財報不如預期，還下修明年業績展望，股價收盤暴跌逾15%，寫下1998年來最大單日跌幅。

綜合法新社與路透社報導，在阿姆斯特丹藍籌股AEX指數接近收盤時，成分股艾司摩爾暴跌15.64%至每股668.1歐元，受累於該公司提前在官網公布的第3季訂單流入額遠遜於市場預期。

艾司摩爾發布聲明說，第3季淨訂單額從前一季的55.6億歐元腰斬至26億歐元（約新台幣912億元），遠低於市場預估的40億至60億歐元區間。

艾司摩爾上季淨利21億歐元、銷售額75億歐元，略高於分析師預期。

艾司摩爾執行長福克（Christophe Fouquet）說：「基於近來的市場動態，我們預期2025年的淨銷售總額將介於300億至350億歐元，落在我們2022年投資者日（Investor Day）提出的預測區間低檔。」

福克還說：「我們預估毛利率將介於51%至53%，這也低於之前提出的預測區間，主要與極紫外光微影技術（EUV）設備需求的延遲時間有關。」

艾司摩爾原訂明天稍早公布上季財報，但荷蘭BNR電台指出，「艾司摩爾自己可能提前揭露這些數據」；這份財報今天出現在艾司摩爾官網，顯然是個錯誤。

在阿姆斯特丹交易的艾司摩爾，盤中數次暫停交易。

艾司摩爾強調，儘管各界對人工智慧（AI）相關晶片的需求強勁，但其他市場領域需要「更長的時間才能復甦」，「這種情況預計持續到2025年，導致客戶變得更謹慎」。1131016

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