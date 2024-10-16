晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

金管會主委與新創團隊座談 業者關注純網保、機器人理財等議題

2024/10/16 08:12

金管會主委彭金隆與新創團隊進行座談，國內業者關注純網保、機器人理財等議題。（金管會提供）金管會主委彭金隆與新創團隊進行座談，國內業者關注純網保、機器人理財等議題。（金管會提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委彭金隆啟動與金融科技新創團隊的面對面交流，首發於10月15日到位於台北市「金融科技創新園區」，與10家新創團隊座談；新創團隊提出的問題及建議相當廣泛，包含：聯合防詐自主實證、異業合作面臨的問題、機器人理財的新創公司發展上所面臨的困境與建議、監理沙盒運作的瓶頸、是否考慮開放設立純網路保險公司等。彭金隆鼓勵新創團隊，以「台灣為基礎，勇於拓展海外市場」。

　金管會表示，非常重視業界聲音，聽取意見單位包括金融業公會、金融業、工商協進會、金融科技相關協會及外國商會等。

　這次與金融科技新創團隊的首次座談，由彭金隆率領金管會金融科技發展與創新中心主管，並由金融總會秘書長吳當傑及創新園區執行總監洪杉源一同參與。

　至於選擇在金融科技新創園區與新創團隊面對面交流，是彭金隆主動提議，他希望主管機關能透過較輕鬆的方式與新創團隊對話，了解團隊在發展時遇到的問題，以及主管機關或金融周邊單位可以提供哪些協助。

　在這場座談會上，彭金隆也展現十足誠意和親和力，與現場新創團隊雙向溝通，並一一給予回應；彭金隆認為，在有限資源的限制之下，若能解決一至二項，也能協助市場往前走；鼓勵業者共同研發及技術移轉，以加大防詐、阻詐力道；他期許自己與金管會同仁皆能以「以法律人，以理服人」的原則，來執行監理業務。

　彭金隆指出，座談對金管會後續推廣我國金融科技發展具有重大意義，期待除後續2場次與新創團隊的座談之外，能夠持續與業界對話，打造金融科技發展生態系，進而建立更加完善的支持體系，為金融服務帶來更多創新、進步與包容，進而共創我國金融產業新價值，實現普惠金融目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財