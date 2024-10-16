金管會主委與新創團隊座談 業者關注純網保、機器人理財等議題

金管會主委彭金隆與新創團隊進行座談，國內業者關注純網保、機器人理財等議題。（金管會提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委彭金隆啟動與金融科技新創團隊的面對面交流，首發於10月15日到位於台北市「金融科技創新園區」，與10家新創團隊座談；新創團隊提出的問題及建議相當廣泛，包含：聯合防詐自主實證、異業合作面臨的問題、機器人理財的新創公司發展上所面臨的困境與建議、監理沙盒運作的瓶頸、是否考慮開放設立純網路保險公司等。彭金隆鼓勵新創團隊，以「台灣為基礎，勇於拓展海外市場」。

金管會表示，非常重視業界聲音，聽取意見單位包括金融業公會、金融業、工商協進會、金融科技相關協會及外國商會等。

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這次與金融科技新創團隊的首次座談，由彭金隆率領金管會金融科技發展與創新中心主管，並由金融總會秘書長吳當傑及創新園區執行總監洪杉源一同參與。

至於選擇在金融科技新創園區與新創團隊面對面交流，是彭金隆主動提議，他希望主管機關能透過較輕鬆的方式與新創團隊對話，了解團隊在發展時遇到的問題，以及主管機關或金融周邊單位可以提供哪些協助。

在這場座談會上，彭金隆也展現十足誠意和親和力，與現場新創團隊雙向溝通，並一一給予回應；彭金隆認為，在有限資源的限制之下，若能解決一至二項，也能協助市場往前走；鼓勵業者共同研發及技術移轉，以加大防詐、阻詐力道；他期許自己與金管會同仁皆能以「以法律人，以理服人」的原則，來執行監理業務。

彭金隆指出，座談對金管會後續推廣我國金融科技發展具有重大意義，期待除後續2場次與新創團隊的座談之外，能夠持續與業界對話，打造金融科技發展生態系，進而建立更加完善的支持體系，為金融服務帶來更多創新、進步與包容，進而共創我國金融產業新價值，實現普惠金融目標。

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