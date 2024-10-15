中國智庫打臉北京 提兩困擾問題須用輝達GPU

中國本土GPU面臨「成本高」和「工程複雜」的困擾問題。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕雖然中國政府呼籲企業少用輝達（Nvidia）晶片，改採國內製造的晶片，但中國智庫卻建議，資料中心須堅持使用輝達人工智慧圖形處理器（AI GPU），主要原因就是中國本土GPU面臨「成本高」和「工程複雜」的困擾問題。

由政府支持的研究機構和智庫中國資訊通信研究院（CAICT ）近日發布一份有關中國計算能力的詳細報告，該報告警告資料中心繼續使用基於輝達晶片的解決方案。該研究院稱，「高成本」和「複雜的工程」是資料中心將模型轉移到中國晶片時將面臨的障礙之一。

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美國政府禁止輝達向中國出口高效能A100和H100 GPU，去年，拜登政府出於明顯原因限制輝達A800和H800替代品向中國出口，此外，輝達似乎也停止接受目前允許的HGX H20 GPU的訂單。CAICT 表示，由於硬體和軟體的差異，將在Nvidia GPU上訓練的模型轉移到國內解決方案涉及複雜的工程。

除此之外，中國的新資料中心還面臨許多問題，包括缺乏GPU解決方案、供應管理不善以及運算能力碎片化加劇，這本質上是指GPU等電腦資源的低效使用。

中國信通院警告，「IDC（國際數據資訊公司）的硬體存在較大差異，例如GPU、AI加速器和網路結構等，這使得管理和調度硬體資源更加困難，以適應AI任務的差異運算需求，進一步阻礙了使用率 」。

儘管中國資訊通信研究院建議中國資料中心堅持使用輝達產品來避免麻煩，但供需之間的巨大差距仍未解決。中國在半導體市場實現自給自足的目標，仍然是一個正在進行的工作。

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