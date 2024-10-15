全球退休金指數排名 台灣名次勝過「韓、泰、菲」

台灣排名較去年進步一名，勝過南韓、泰國、菲律賓等國家。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人資諮詢機構美世（Mercer）與特許金融分析師協會（CFA Institute）發布「2024年全球退休金指數」（MCGPI），報告指出，荷蘭擁有全球最棒的退休金制度，其中，雖然台灣排名倒數第10，但不僅分數略增，較去年進步一名，還勝過南韓、泰國、菲律賓等國家。

第16屆「全球退休金指數」報告，針對全球48個退休金制度進行比較，衡量充分性、持續性與完整性等因素之後，再進行加權平均，分析範圍涵蓋全球65%人口。

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根據今年排名，荷蘭（84.8分）再次高分奪冠，第2名與第3名分別為冰島（83.4分）與丹麥（81.6分）。與此同時，最一名為印度（44分），倒數第2名是阿根廷（45.5分），倒數第3名則是菲律賓（45.8分）。

至於台灣則從去年的53.6分，略升至今年的53.7分，位列第39名。若以分數來看，雖然敗給中國、馬來西亞、日本與越南等，但也勝過奧地利、韓國、印尼、泰國、南非、土耳其、菲律賓、阿根廷、印度。

如果以等級來看，台灣則與波蘭、中國、馬來西亞、巴西、義大利、日本、秘魯、越南、奧地利、韓國、印尼、泰國同屬「C級」。

以等級來看，台灣則與波蘭、中國、馬來西亞、巴西、義大利、日本、秘魯、越南、奧地利、韓國、印尼、泰國同屬「C級」。（示意圖，法新社）

報告中解釋，台灣的指數從2023年的53.6略升至的53.7，主要是由於子項目完整性新增的狀況所致。

報告中建議台灣退休金制度可提升整體指數的辦法包括：提高對最貧困老年人的最低支持程度；引進要求部分勞工退休福利以收入流形式發放的規定；逐步提高國家退休金的領取年齡；以及提高高齡勞動力的參與率。

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