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外資大買334億元塑化股淪提款機！這2檔砍逾萬張 股價慘遭滑鐵盧

2024/10/15 17:00

外資大買334億元塑化股淪提款機！台塑與台塑化這2檔砍逾萬張，股價慘遭滑鐵盧（資料照）外資大買334億元塑化股淪提款機！台塑與台塑化這2檔砍逾萬張，股價慘遭滑鐵盧（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資週二（15日）買超334.28億元，台股上漲316點，不過，台塑與台塑化卻遭外資大提款，2檔今遭砍出逾萬張，股價雙雙下挫。

台塑今在外資賣超7414張，股價開高走低，終場跌3.3%，收48.35元，連失50與49元兩道關卡，成交量1.67萬張，而台塑化亦在外資砍出3475張下，股價開平走低，終場跌2.94%，收49.5元，同樣跌破50元關卡，成交量7428張。

外資今賣超前10大個股，依序為光鋐（4956）7865張、台塑（1301）7414張、正達（3149）5698張、映泰（2399）5135張、華通（2313）4204張、台塑化（6505）3475張、大亞（1609）3246張、威盛（2388）3179張、華新（1605）3167張、新興（2605）2825張。

光鋐今遭外資倒貨7865張（擷取自官網）光鋐今遭外資倒貨7865張（擷取自官網）

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