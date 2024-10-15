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萬潤9月每股獲利1.79元 單月賺超過去年全年

2024/10/15 16:50

萬潤9月每股獲利1.79元，單月賺超過去年全年。（記者洪友芳攝）萬潤9月每股獲利1.79元，單月賺超過去年全年。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體設備廠萬潤（6187）有價證券達公布注意交易資訊標準，公佈9月自結稅後淨利1.7億元，年增1445%，每股盈餘（EPS）1.79元，單月獲利就超過去年全年的1.7元；今年前9月自結稅後淨利8.94億元、每股盈餘10.09元，年增11.2倍，其中，第三季每股盈餘達4.85元，較上季的3.23元季增50%、比去年同期的0.35元大增3.33倍。

受惠AI晶片對先進封裝CoWoS需求強勁，台積電積極擴增CoWoS產能，今年持續是CoWoS設備交機旺年。萬潤供應自動點膠機、貼合、AOI檢測機等，約達營收佔比達七成以上，已打入台積電CoWoS設備供應鏈，帶動今年營收與獲利顯著成長。

萬潤有價證券達公布注意交易資訊標準，今公告9月營收6.82億元，年增488%；稅前淨利2.09億元，年增1990%；歸屬母公司業主淨利1.7億元，年增1445%；每股盈餘1.79元。

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