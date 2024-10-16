世界鋼鐵協會理事會對明年預測，除中國市場以外，均為正向展望，明年受惠綠色產業貢獻，將較今年成長1.2%、來到17.71億噸。（資料照）

1.台股週二（15日）AI股開盤上漲，加權指數開盤漲108.41點，以2萬3083.7點開出，在電子股全力衝刺，金融與傳產助攻下，指數開高走高，台積電（2330）一度觸及1075元，逼近史高1080元，指數漲378點，來到23353點。不過，在塑化、鋼鐵等傳產股翻黑拖累，終場指數漲316.75點，收2萬3292.04點。

2.世界鋼鐵協會理事會發佈短期需求預測（SRO），針對2024年全球鋼鐵需求預測下修0.9%、為17.509億噸，較去年需求減少約1610萬噸；對明年預測，除中國市場以外，均為正向展望，明年受惠綠色產業貢獻，將較今年成長1.2%、來到17.71億噸。

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3.研調機構集邦（TrendForce）最新調查指出，NAND Flash產品受下半年旺季不旺影響， 原廠增加投產，晶圓（wafer）合約價跌幅將擴大，加上終端需求疲軟，買家採購策略更加保守，預估第四季NAND Flash產品合約價將出現季減3%至8%。

4.台灣證交所15日公布集中市場第三季相關數據，其中季成交5億元以上的大戶、與季成交1億元至5億元的中實戶人數明顯減少，但散戶人數持續增加、續創新高，單季高達551萬人進場交易，並為連續三季創高。根據證交所統計，第三季成交值5億元以上之自然人（大戶）人數為3519人，季減646人；成交值1億元至5億元之自然人（中時戶）人數為32482人，季減3802人；成交值1億元以下之自然人人數為551.6萬人，季增28.6萬人。

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