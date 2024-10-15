星巴克縮減折扣和促銷 重新定位高端品牌價值

美國星巴克咖啡連鎖店正採取縮減折扣和促銷活動，重新定位為高端品牌。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國星巴克咖啡連鎖店正採取縮減折扣和促銷活動，重新定位為高端品牌，也希望能減輕員工過度工作壓力。根據華爾街日報和CNN報導，星巴克正透過行動應用程式（App）縮減促銷優惠，希望吸引顧客以全價購買咖啡和茶飲。

此舉是新任執行長布萊恩·尼科爾（Brian Niccol）策略的一部分，該策略旨在將星巴克重新定位為高端品牌，同時減輕員工的壓力，因為在營業時間高峰時，員工會被忙碌工作淹沒。

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《華爾街日報》指出，星巴克也不打算在假期期間提供廣泛的優惠，僅透過廣告來推廣季節性的飲料。

過去，星巴克大多避免進行咖啡促銷，但今年稍早曾持續數月的大幅折扣，例如「買一贈一」和50%折扣。現在，星巴克正扭轉這項策略，這是9月上任的尼科爾領導下的首批重大舉措之一。目前星巴克的銷售額已連續兩季下降。

美國銀行分析師在上週的一份研究報告中表示，最近一些通常在下午光顧星巴克的的顧客，以及18至29歲的顧客已經逐漸遠離星巴克。

尼科爾在上個月致員工和顧客的一封信中表示，他希望星巴克回歸其根源，成為一家社區咖啡館，擁有舒適的座椅、改進的設計，以及在外帶和現場服務之間做出明確定位性的區別。

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