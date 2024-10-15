晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

星巴克縮減折扣和促銷 重新定位高端品牌價值

2024/10/15 16:00

美國星巴克咖啡連鎖店正採取縮減折扣和促銷活動，重新定位為高端品牌。（路透）美國星巴克咖啡連鎖店正採取縮減折扣和促銷活動，重新定位為高端品牌。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國星巴克咖啡連鎖店正採取縮減折扣和促銷活動，重新定位為高端品牌，也希望能減輕員工過度工作壓力。根據華爾街日報和CNN報導，星巴克正透過行動應用程式（App）縮減促銷優惠，希望吸引顧客以全價購買咖啡和茶飲。

此舉是新任執行長布萊恩·尼科爾（Brian Niccol）策略的一部分，該策略旨在將星巴克重新定位為高端品牌，同時減輕員工的壓力，因為在營業時間高峰時，員工會被忙碌工作淹沒。

《華爾街日報》指出，星巴克也不打算在假期期間提供廣泛的優惠，僅透過廣告來推廣季節性的飲料。

過去，星巴克大多避免進行咖啡促銷，但今年稍早曾持續數月的大幅折扣，例如「買一贈一」和50%折扣。現在，星巴克正扭轉這項策略，這是9月上任的尼科爾領導下的首批重大舉措之一。目前星巴克的銷售額已連續兩季下降。

美國銀行分析師在上週的一份研究報告中表示，最近一些通常在下午光顧星巴克的的顧客，以及18至29歲的顧客已經逐漸遠離星巴克。

尼科爾在上個月致員工和顧客的一封信中表示，他希望星巴克回歸其根源，成為一家社區咖啡館，擁有舒適的座椅、改進的設計，以及在外帶和現場服務之間做出明確定位性的區別。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財