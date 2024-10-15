晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

研調估第4季NAND Flash合約價 將轉跌3％至8％

2024/10/15 15:23

預估第四季NAND Flash產品合約價將出現季減3%至8%。（資料照）預估第四季NAND Flash產品合約價將出現季減3%至8%。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦（TrendForce）最新調查指出，NAND Flash產品受下半年旺季不旺影響， 原廠增加投產，晶圓（wafer）合約價跌幅將擴大，加上終端需求疲軟，買家採購策略更加保守，預估第四季NAND Flash產品合約價將出現季減3%至8%。

TrendForce表示，廠商積極推出AI PC，但通膨與AI實用性不足等因素，未出現明顯換機潮，原廠供應商產能小幅增加，預估第四季PC client SSD合約價將季減5%至10%，企業級（Enterprise）SSD價格漲勢估季增0-5%。

智慧型手機和筆電客戶因採取去化庫存策略，NAND Flash訂單保守，但在原廠持續增產下，導致供過於求。TrendForce表示，經過第三季買賣雙方的價格僵持，原廠庫存增加，模組廠和現貨市場貨源充足，議價天平傾向買方，預估第四季合約價將季減8%至13%。

TrendForce表示，UFS產品目前有原廠和模組廠競爭供貨，因買氣平淡，原廠為避免堆積庫存和達成業績目標，第四季需在價格讓步，預估合約價將季減8%至13%。

今年以來，零售端的client SSD、記憶卡和隨身碟需求低迷，歐美地區返校季和節慶效應不彰，加上中國經濟情況不振導致今年雙十一購物節預估買氣衰退，TrendForce表示，第四季NAND Flash Wafer需求恐雪上加霜。

TrendForce指出，模組廠庫存過高、部分原廠削價競爭下，第四季NAND Flash wafer合約價將出現較大幅度衰退，預估季減10%至15%，且不排除擴大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財