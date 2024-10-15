研調估第4季NAND Flash合約價 將轉跌3％至8％

預估第四季NAND Flash產品合約價將出現季減3%至8%。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦（TrendForce）最新調查指出，NAND Flash產品受下半年旺季不旺影響， 原廠增加投產，晶圓（wafer）合約價跌幅將擴大，加上終端需求疲軟，買家採購策略更加保守，預估第四季NAND Flash產品合約價將出現季減3%至8%。

TrendForce表示，廠商積極推出AI PC，但通膨與AI實用性不足等因素，未出現明顯換機潮，原廠供應商產能小幅增加，預估第四季PC client SSD合約價將季減5%至10%，企業級（Enterprise）SSD價格漲勢估季增0-5%。

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智慧型手機和筆電客戶因採取去化庫存策略，NAND Flash訂單保守，但在原廠持續增產下，導致供過於求。TrendForce表示，經過第三季買賣雙方的價格僵持，原廠庫存增加，模組廠和現貨市場貨源充足，議價天平傾向買方，預估第四季合約價將季減8%至13%。

TrendForce表示，UFS產品目前有原廠和模組廠競爭供貨，因買氣平淡，原廠為避免堆積庫存和達成業績目標，第四季需在價格讓步，預估合約價將季減8%至13%。

今年以來，零售端的client SSD、記憶卡和隨身碟需求低迷，歐美地區返校季和節慶效應不彰，加上中國經濟情況不振導致今年雙十一購物節預估買氣衰退，TrendForce表示，第四季NAND Flash Wafer需求恐雪上加霜。

TrendForce指出，模組廠庫存過高、部分原廠削價競爭下，第四季NAND Flash wafer合約價將出現較大幅度衰退，預估季減10%至15%，且不排除擴大。

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