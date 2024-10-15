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HIVEX日本上線1週年搶1兆日圓商機 10月起進軍韓國

2024/10/15 13:52

TBCASoft今日舉辦上線1週年成果記者會。圖左為創辦人吳陵、右為PayPay 執行董事副社兼首席運營長安田正道（Yasuda Masamichi）。（記者歐宇祥攝）TBCASoft今日舉辦上線1週年成果記者會。圖左為創辦人吳陵、右為PayPay 執行董事副社兼首席運營長安田正道（Yasuda Masamichi）。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕區塊鏈公司鏈通科技（TBCASoft）創辦人吳陵今日表示，旗下跨境支付整合服務HIVEX上線至今1年，用戶數、交易次數、交易金額成績不斐，每10位旅日的台灣旅客就有1人使用HIVEX；他宣布，10 月將與韓國業者ZeroPay與ICB合作進軍韓國市場，期望明年正式開通。

電子支付在台日都極為盛行，HIVEX將玉山Wallet、全支付、街口支付串連日本PayPay。TBCASoft今日舉辦上線1週年成果記者會，會中雖沒有公布實際數字，不過吳陵指出，HIVEX已完成日本「全覆蓋」、至今飛速成長，尤其在今年3月起開通CPM反掃支付後成長極為迅速，並估今年台灣旅客的消費額有望達到1兆日圓。

展望未來，吳陵表示，看好台灣旅客在韓國消費潛力，10月將攜手韓國業者ZeroPay、ICB進軍韓國，要開通上百萬家韓國商店，其中尤以醫美消費金額高、有機會拓展，HIVEX也有望成為第一家開通反掃支付的他國業者，領先支付寶與微信。

吳陵指出，未來期望有更多國家、支付業者加入HIVEX生態圈。只不過，目前台灣業者仍在向金管會申請中，實際進度要看主管機關決策。

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