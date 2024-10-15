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傳三星Galaxy S24 Ultra獲美權威雜誌評為最佳智慧型手機

2024/10/15 12:51

傳三星首款AI手機Galaxy S24 Ultra獲得美國權威評測機構《消費者報告（Consumer Reports）》雜誌評選為「最佳智慧型手機」。（示意圖，美聯社）傳三星首款AI手機Galaxy S24 Ultra獲得美國權威評測機構《消費者報告（Consumer Reports）》雜誌評選為「最佳智慧型手機」。（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《韓聯社》援引業內消息報導，三星首款AI手機Galaxy S24 Ultra在美國權威評測機構《消費者報告（Consumer Reports）》雜誌進行的最新測評中，獲評為「最佳智慧型手機」。

報導指出，《消費者報告》在進行的最新測評中，讚賞Galaxy S24 Ultra的整體性能優越，當中最吸引人的是其即時翻譯、即圈即搜、智慧編輯等AI功能。

在《消費者報告》評鑑的10項項目中，Galaxy S24 Ultra在「可靠性」、「滿意度」、「相機」、「螢幕」、「耐久」與「性能」等項目中獲得最高分5分，使Galaxy S24 Ultra最終累計獲得87分的高分，與蘋果iPhone 15 Pro Max並列第一。

而蘋果新機iPhone 16 Pro Max，則以86分排名第三。

截至台北時間15日中午12點36分左右，三星股價暫報61000韓圜，漲幅0.33%。

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