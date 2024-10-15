22箱賄款重到車子拖不動！遼寧省前副省長王大偉被判死緩

中國遼寧省前副省長王大偉被控受賄5.55億元人民幣案，10月14日在湖北省襄陽市中級法院一審宣判，王大偉遭裁定受賄罪名成立，判處死刑、緩期2年執行。（擷取自網路）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國遼寧省前副省長、公安廳黨委書記兼廳長王大偉被控受賄5.55億元人民幣（台幣25.1億元）案，10月14日在湖北省襄陽市中級法院一審宣判，王大偉遭裁定受賄罪名成立，判處死刑、緩期2年執行，褫奪公權終身，個人全部財產遭沒收。

根據《自由亞洲電台》報導，在王大偉死刑緩期執行2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；此外，針對王大偉受賄所得財物及孳息，依法予以追繳，上繳國庫，不足部分繼續追繳。

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王大偉在2008年至2022年間，利用擔任黑龍江省哈爾濱市委常委、政法委書記，黑龍江省公安廳黨委副書記、副廳長，遼寧省公安廳黨委書記、廳長，遼寧省政府黨組成員、省長助理、副省長等職務時，為遼寧忠旺集團、遼寧紅運投資（集團）、孟冰等單位和個人，在企業經營、案件處理和職務提拔、調整等事項上提供協助，直接或透過他人非法收受上述單位和個人給予的錢款、汽車等財物，2022年3月被調查。

中國官媒央視在今年初播出年度反貪大片《持續發力縱深推進》時，曾揭露王大偉所受賄款近半來自忠旺集團實控人劉忠田。劉忠田第一次行賄就是4000萬元人民幣（台幣1.8億元）加上400萬美元（台幣1.3億元），裝了22個紙箱子，把王大偉用來裝錢的商務車，都壓得上不了地下室的斜坡。在幾個月後，劉忠田又先後4次在澳門送給王大偉合計2億港元（台幣8.3億元）。

劉忠田長期靠違法違規手段取得資源，無序擴張，使忠旺集團一度成為亞洲最大鋁材製造商，但最終難以為繼，集團轟然崩塌。

2017年，忠旺集團涉嫌騙匯的違法問題開始暴露，1名副總被逮捕。2019年下半年，公安部向遼寧省公安廳移交了相關問題線索，王大偉一面向劉忠田通風報信，一面指示辦案機關「點到為止」。2020年，忠旺集團巨額債務問題引發重大區域性金融風險，王大偉仍極力包庇，致使錯失化解金融風險的最佳時機。2021年忠旺集團因重大虧損和運營困難，被法院裁定破產重整 。

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