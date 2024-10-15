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《黑白大廚》熱！旅天下韓國朝聖團買氣逾30％

2024/10/15 12:04

《黑白大廚》中，韓式辣椒醬扮演重要角色，旅天下行程規劃手作體驗。（旅天下提供）《黑白大廚》中，韓式辣椒醬扮演重要角色，旅天下行程規劃手作體驗。（旅天下提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕Netflix韓國料理競賽綜藝節目《黑白大廚》掀起熱潮，旅天下表示，規劃的「韓國黑白大廚體驗5日」相關旅遊行程詢問度激增50%，且進單踴躍，預計此類團體行程將帶動韓國線產品買氣逾30%，在體驗旅遊增溫下，樂觀看待第四季營運表現。

根據觀光署統計，今年上半年造訪南韓的外國遊客達80.1萬人次，和去年同期相較，增加122%。旅天下觀察，受惠韓劇、韓綜議題發酵，疫後韓國旅遊快速回溫，當中以韓國節目為主的「沉浸式體驗旅遊」最受青睞，其中，近期推出數支「韓國黑白大廚體驗5日」，安排至節目評審白種元的餐廳享用美食，如香港飯店0410、新村食堂…等，並前往節目中黑白隊餐廳主要聚集商圈明洞、梨泰院、漢南洞或京東市場，讓旅客自行到餐廳朝聖拍照打卡，並體驗黑白大廚相似料理DIY，如韓式拌飯、年糕等行程，進單相當踴躍，且客群年齡落在30至55歲，有別以往韓國團以女性客群居多，團旅客中的男女比例不分軒輊。

旅天下指出，日韓秋楓、冬雪旅遊需求強勁，不僅韓流強勢來襲，日本也跟上體驗旅遊風潮，也因此推出相關行程，前往東北手作煎餅、烤米棒、魚板，或是安排日劇人氣美食蕎麥麵DIY，創造產品豐富度，預期訂單也會有不錯的表現。

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