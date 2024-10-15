世界鋼協下修明年需求17.71億噸 「中國以外」全球鋼市展望正向

世界鋼鐵協會表示，2025年鋼鐵需求預測為17.71億噸，較今年再成長2060萬噸，主要是受惠風電、太陽能等綠色產業預計貢獻1400萬噸以上需求成長。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕世界鋼鐵協會理事會14日於比利時發布短期需求預測（SRO），針對2024年全球鋼鐵需求預測下修0.9%、為17.509億噸，較去年需求減少約1610萬噸；對明年預測，除中國市場以外，均為正向展望，明年受惠綠色產業貢獻，將較今年成長1.2%、來到17.71億噸。

根據世界鋼鐵協會上次預估，今年鋼鐵預測為17.93億噸、2025年為18.15億噸，本次全面下修，主要就是中國因建築用鋼需求不振、製造業外銷逢各國反傾銷圍堵影響，光中國今年的鋼鐵需求預測就下修2690萬噸，因此全球鋼鐵需求2024年修正為17.509億噸、2025年為17.71億噸。

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不過，近期中國政府加強政策寬鬆力度，資金面帶動國內建築需求初見好轉，要持續觀察政策力道能否延續，以及景氣是否回升、空屋及爛尾樓去化速度等將成為影響未來中國鋼鐵需求的關鍵因素、攸關整體鋼鐵需求後市復甦。

世界鋼鐵協會預測指出，因中國以外地區的鋼鐵需求穩健復甦，尤其南美洲、東協、印度等新興經濟體，受益於高利率環境逐步退場，汽車為首的製造業需求估將回溫，且政府擴大支出帶動建築業需求，加上資金面引領投資需求復甦，鋼鐵需求展現韌性。

世界鋼鐵協會認為，2025年鋼鐵業仍將保持成長動能，需求預測為17.71億噸、較今年再成長2060萬噸，對中國之外全球鋼市展望正向，復甦力道增強，尤其風電、太陽能等綠色產業預計貢獻1400萬噸以上需求成長，為主要動能來源之一。

另外，除了中國政策因素待觀察，世界鋼鐵協會提到，地域政治風險、各國選舉及碳中和推動進程，都是今、明兩年全球鋼市的主要不確定因素。

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