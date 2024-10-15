晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美元霸主地位正逐漸喪失！《黑天鵝》作者塔勒布曝關鍵原因

2024/10/15 09:46

《黑天鵝》作者、Universa Investments避險基金顧問塔勒布 （Nassim Taleb）。（彭博）《黑天鵝》作者、Universa Investments避險基金顧問塔勒布 （Nassim Taleb）。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多國家近年來試圖擺脫美元，引發外界關注「去美元化」的發展，以《黑天鵝》作者、Universa Investments避險基金顧問塔勒布 （Nassim Taleb） 近期發出警告，表示對美元在全球金融中的地位感到擔憂，而原因來自俄烏戰爭後，西方凍結俄羅斯資產的行為，他上週五（11日）接受《彭博電視台》（Bloomberg TV）採訪時，將此舉描述為「沒收」（Confiscation），指出凍結俄國資產可能是有道理的，「但你必須記住，這不會鼓勵人們對這個系統（美元）進行投資」。

《財星》（Fortune）報導，美元作為支付方式目前仍占主導地位，用在全球88%的外匯交易中。然而美元作為主要儲備貨幣的地位已經受到削弱，美元目前在全球儲備貨幣中的比例為58%，較2000年的71%顯著下滑。美國對俄羅斯的制裁，引發了轉向替代貨幣的熱潮。

黃金特別受到世界各國央行的搶購，因為它們尋求美元以外的多元化投資。

塔勒布說:：「所以我真的擔心美元的地位會逐漸喪失」，他稱人們名義上用美元進行交易，但不把美元作為儲存手段，這就是問題所在。

而在這種去美元化趨勢出現之際，美國政府債務正不斷增加，利息支出飆升，預算赤字進一步惡化。因此，美國財政部必須發行更大規模的債券，其中許多是由外國投資者購買的。但如果外國投資者對美元資產的安全性感到擔憂，還會繼續為美國債務提供資金嗎？

塔勒布稱，這就是他害怕的原因，他對現任美國政府在2022年沒收俄國資產的做法感到擔憂，這不會鼓勵人們投資美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財