美元霸主地位正逐漸喪失！《黑天鵝》作者塔勒布曝關鍵原因

《黑天鵝》作者、Universa Investments避險基金顧問塔勒布 （Nassim Taleb）。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多國家近年來試圖擺脫美元，引發外界關注「去美元化」的發展，以《黑天鵝》作者、Universa Investments避險基金顧問塔勒布 （Nassim Taleb） 近期發出警告，表示對美元在全球金融中的地位感到擔憂，而原因來自俄烏戰爭後，西方凍結俄羅斯資產的行為，他上週五（11日）接受《彭博電視台》（Bloomberg TV）採訪時，將此舉描述為「沒收」（Confiscation），指出凍結俄國資產可能是有道理的，「但你必須記住，這不會鼓勵人們對這個系統（美元）進行投資」。

《財星》（Fortune）報導，美元作為支付方式目前仍占主導地位，用在全球88%的外匯交易中。然而美元作為主要儲備貨幣的地位已經受到削弱，美元目前在全球儲備貨幣中的比例為58%，較2000年的71%顯著下滑。美國對俄羅斯的制裁，引發了轉向替代貨幣的熱潮。

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黃金特別受到世界各國央行的搶購，因為它們尋求美元以外的多元化投資。

塔勒布說:：「所以我真的擔心美元的地位會逐漸喪失」，他稱人們名義上用美元進行交易，但不把美元作為儲存手段，這就是問題所在。

而在這種去美元化趨勢出現之際，美國政府債務正不斷增加，利息支出飆升，預算赤字進一步惡化。因此，美國財政部必須發行更大規模的債券，其中許多是由外國投資者購買的。但如果外國投資者對美元資產的安全性感到擔憂，還會繼續為美國債務提供資金嗎？

塔勒布稱，這就是他害怕的原因，他對現任美國政府在2022年沒收俄國資產的做法感到擔憂，這不會鼓勵人們投資美元。

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