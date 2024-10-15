梁振英：上海、香港港口服務落後全球同行 !

香港港口的貨櫃吞吐量一直在下降。（擷取自網路）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕港口是一個國家對外貿易交流的重要窗口。《南華早報》報導，香港前特首梁振英指出，上海、香港港口在航運服務上落後全球同行，遠遠落後倫敦，其「缺點顯而易見」，這兩個城市都必須升級，才能在全球航運中發揮更大的影響力。

梁振英直言，「上海作為全球最繁忙貨櫃港的地位僅基於吞吐量」。上海和香港無法向國際公司提供一些利潤豐厚的航運相關服務。

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上海港是現今世界貨櫃吞吐量最大港口，香港港口也曾三度拿下全球第一，但2023年香港貨櫃碼頭已經跌出全球十大，港口使用率以及競爭力持續衰退。

他表示，高商品貿易量支撐下的貨櫃吞吐量，並不是國際航運中心的唯一衡量標準，海上保險、海事仲裁和船舶經紀也是衡量主要海港成功的重要因素。

上海港自2010年以來一直為全球吞吐量冠軍，2023年吞吐量為4916萬個20英尺標準箱（TEU）、年增3.9%，第二名為新加坡。

根據數據供應商 Alphaliner 的數據，香港港口在2023年排名第11位、吞吐量下降14.1%，至1430萬標準箱。

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