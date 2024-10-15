劍指美國矽谷！歐洲最大獨角獸們連署掀「科技復興」

歐洲最大獨角獸們連署籲通過創建1個單一的泛歐實體來推動「科技復興」（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕與美國矽谷競爭！一些歐洲最大的科技獨角獸公司的創始人支援1封公開信，呼籲通過創建1個單一的泛歐實體來推動「科技復興」，以促進歐盟的初創企業和創新，讓歐盟在世界舞台上更具競爭力。

CNBC報導，在培養全球科技巨頭方面，歐洲長期以來一直落後於美國和中國。美國是最大的科技市場，如美有亞馬遜、Google、Meta、蘋果等巨頭，而中國也有阿里巴巴、騰訊和百度。

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根據 Atomico 的 2023 年歐洲科技狀況報告，歐洲科技初創公司去年籌集了價值450億美元（約新台幣1.45兆元）的風險投資資金。這與美國相比相形見絀，美國的初創公司籌集了1200億美元（約新台幣3.86兆元），與此同時，中國初創公司在2023年籌集了480億美元（約新台幣1.54兆元）。

Atomico 在其 2023 年 11 月發布的報告中表示，雖然歐洲創建的新初創公司數量超過美國，但歐洲科技公司在5年後獲得風險投資的可能性比美國同行低 40%。

週一在EU Inc倡議新創建的網站上公佈這封連署信，該公開信表示，歐洲眾多的國家和文化是它不公平的優勢。正因為如此，我們的創業場景是分散的。

信中指出，法律和監管合規是一種負擔，跨境合作很少見，並補充說，與美國風險投資家不同，來自歐洲投資者的資本往往保持在國界內。這導致了「扼殺的勢頭，未實現的潛力，以及人為地限制了我們初創公司的成功機會」。

創始人沒有在歐盟範圍內制定新的立法來簡化對科技初創公司的監管，而是呼籲政策制定者允許在歐盟第28個制度下創建新的單一實體，稱為EU Inc。

所謂的第 28 條制度是歐盟內部提出的法律框架，為成員國自己的國家規則提供了替代方案，而不是取代它們。

根據週一的新聞稿，EU Inc 的新結構將「標準化投資流程，簡化跨境運營，並創建1個統一的員工股票期權框架」，以幫助歐洲初創公司快速擴展並吸引更多資本。

EU Inc 作為1項倡議推出之際，許多官員一直在呼籲歐洲進行重大改革，以幫助該集團更有效地與美國和中國作為經濟超級大國競爭。

上個月，歐洲央行前行長馬里奧·德拉吉（Mario Draghi）發佈了1份期待已久的報告，呼籲每年增加8000億歐元（約新台幣28.06兆元）的投資，以使歐盟在世界舞台上更具競爭力。

Draghi 指出，技術創新是需要改進的關鍵領域，該地區仍然“陷入靜態的工業結構中，很少有新公司崛起來顛覆現有行業或開發新的增長引擎”。

EU Inc 提案的聯合贊助者、Prototype Capital 的投資者 Andreas Klinger 說，在創業世界里，勢頭就是一切。任何讓你慢下來的東西，不僅會讓你慢下來。它會阻止你達到逃逸速度，從而殺死你。

儘管歐洲創業生態系統擁有世界一流的人才、全球雄心和獨特的優勢，但在這裡建立仍然非常困難。EU Inc 旨在消除這些人為的限制，讓我們的初創公司真正加速發展。

支援該提案的企業家名單包括支付技術巨頭Stripe執行長Patrick Collison、轉帳應用Wise和風險投資公司 Plural 的聯合創始人Taavet Hinrikus，以及法國會計軟體獨角獸 Pigment 執行長Eléonore Crespo。

這封信也由風險投資公司 Index Ventures、Sequoia、Seedcamp、中國科技巨頭騰訊旗下的芬蘭手機遊戲發行商 Supercell 的執行長Ilkka Paananen，以及美國在線外賣平台旗下的歐洲食品配送應用程式Wolt執行長Miki Kuusi。

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