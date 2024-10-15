疾病是退休人員最擔憂的「巨大風險」！專家提3解方應對

美國退休人員中，有31%的人表示，健康情況或疾病是他們最大的擔憂。示意圖。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕退休是許多上班族的願望，但退休後的生活也帶來許多擔憂，調查顯示，在目前美國退休人員中，有31%的人表示，健康情況或疾病是他們最大的擔憂，畢竟若需長期護理，那需要一筆非常可觀的費用，專家建議，若想降低風險，可依據儲蓄支付、家庭護理或醫療補助與保險3種不同支付來源，提早做好應對，減輕晚年恐需承擔這些災難性的費用。

根據 CNBC在8月與SurveyMonkey進行的Your Money退休調查，在目前的退休人員中，31%的人表示健康情況或疾病是他們最大的擔憂，其次是處理醫療保健費用佔16%，另有14%的人表示他們擔心錢用完。

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對於數百萬美國人來說，這些擔憂往往以令人不安的方式彙聚在一起。以Morningstar 最近更新的美國退休結果模型為例，在考慮支出、投資和預期壽命數據等一系列其他因素後，研究人員預測45%的美國家庭在退休後將出現資金短缺。

研究人員表示，雖然某些行為（例如長期投資於工作場所退休帳戶）會大大提高您為退休生活提供全額資金的機率，但有1個因素幾乎總是會產生相反的效果。

Morningstar Retirement 退休研究副主任 Spencer Look 表示，長期護理服務和支援是短缺的主要驅動因素，如果你在那裡呆了幾年以上，它們可能真的是災難性的。

Look指出，那些需要長期護理的人，包括兼職助手、住家護士、輔助生活設施或全職療養院，對於由於身體或認知能力下降，而需要這種護理的人來說，費用往往會激增。

Morningstar 財務規劃和退休總監Christine Benz 說，長期護理費用完全超出了我們的醫療保健系統，他們不在聯邦醫療保險（Medicare）的承保範圍內。因此，人們將它們視為一個巨大的風險因素，認為他們可能會在晚年承擔這些災難性的費用。

Benz認為，制定某種計劃有助於減輕這種焦慮。根據 Genworth年護理成本調查，每年入住輔助生活設施的中位數價格為 2023 美元。家庭健康助理的年平均費用為7萬5504美元，療養院的私人房間費用為11萬6800 美元。

不過，要規劃這些費用，您必須弄清楚您的付款方式屬於3類中的哪1類。

1.家庭護理或醫療補助

大多數需要長期護理的美國人要麼依靠家庭成員（如成年子女）支付費用，或Medicaid支付。根據醫療保險和醫療補助服務中心的數據，在2020年近6000億美元的醫療補助支出中，超過30%用於長期護理費用。

Medicaid是1項基於需求的醫療保健計劃，根據該計劃接受長期護理的資格要求因州而異。根據美國老齡化委員會的數據，到2024年，這些通常包括每月2829美元的收入限額和2000美元的資產限額，不包括您的主要住房。

對於一些不符合資格的美國人來說，可以管理您的資產，以便在您可能需要時有資格獲得護理。但Benz 說，這“不是一個理想的情況”。您可能無法選擇接受護理的地點。對於一些夫婦來說，這可能意味著讓健康的配偶陷入貧困，以便讓生病的配偶有資格。

2.儲蓄支付

這將適用於擁有更大投資組合的人，Benz說，您可能會考慮長期護理的平均持續時間以及建立長期護理基金的平均成本。

根據社區生活管理局的數據，對於需要它的男性，長期護理的平均持續時間為2.2年、女性為3.7年。根據成本進行計算，您可能至少必須計劃6位數的帳單。

出於這個原因，許多財務規劃師在他們的模型中為客戶可以消費的金額建立了一個很大的緩衝。

3.保險

購買旨在支付長期護理費用的保險，這可能包括長期護理保險或帶有長期護理附加險的終身人壽保險。Benz 說，對於那些不願為他們非常希望永遠不必使用的保險形式支付保費的人來說，後者已成為一種時尚選擇。

這些產品越來越受歡迎，因為它們提供了某種程度的可選性，如果你不需要長期護理，你至少有人壽保險福利。

一般來說，您最好在50多歲或更早的某個時候購買保單，這將有助於降低您的保費，並降低出現健康問題的可能性，從而使您失去保單資格。

無論您何時購買保單，費用都可能很高。根據美國長期護理保險協會的數據，一對55歲的夫婦在85歲之前擁有總計80萬美元的長期護理保險，預計每年需要支付約5000美元的保費。

猶他州鹽湖城 DMBA 的 CFP Gerika Espinosa 說，成本通常足夠高，值得與您的親人討論是否值得購買保單。

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