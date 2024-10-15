外賣英雄 vs. Just Eat 專家：它靠「此關鍵」成“贏家通吃”王者

Stifel表示，Delivery Hero專注於盈利能力，而不是“不惜一切代價增長”，將成為市場上最大贏家。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在外賣市場競爭白熱化下，總部位於柏林的德國外賣巨頭Delivery Hero和荷蘭跨國公司Just Eat Takeaway誰能成為“贏家通吃”王者，投行Stifel表示，Delivery Hero專注於盈利能力，而不是“不惜一切代價增長”，將成為市場上最大贏家，將其目標價上調至37.82歐元，潛在上漲空間約58.46%。

CNBC報導，Stifel指出，線上食品配送行業在過去十年中發生了巨大變化，外賣業者透過增長戰略以獲得市場主導地位，這種方法被稱為“Blitzscaling”（閃電式擴張），旨在通過達到臨界品質並在各自的市場中產生積極的反饋來創造“優先優勢”，隨著更多客戶在平臺上下訂單，更多的餐廳將加入該平臺。

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Stifel分析師Benjamin Kohnke表示，這一策略帶來了令人印象深刻的收入增長，從2019年到2023年，Delivery Hero 和 Just Eat Takeaway 的複合年增長率分別為38%和17%。

然而，這種增長付出了巨大的代價，在過去十年中，Delivery Hero累計淨虧損96 億歐元（約新台幣3368億元），而 Just Eat Takeaway則虧損71億歐元（約新台幣2491億元）。

隨著消費者在武漢肺炎封鎖期間轉向這些平臺，大流行最初推動了食品配送服務，然而，隨後餐館的重新開放、重返辦公室和生活成本危機導致增長率急劇減速，這種放緩、利率上升以及來自Uber、DoorDash和Grab 等全球參與者的激烈競爭，給該行業的盈利能力和資產負債表帶來了壓力。

為了應對此壓力，這些公司已將其戰略轉向盈利能力和現金流生成。Stifel指出，這種轉變開始結出碩果，Delivery Hero 和 Just Eat Takeaway 在2024年上半年調整後收益均出現年增長。

在2家競爭的外送業者，Stife特別看好Delivery Hero，並給予「買入」評級和 60歐元的目標價，以週一收盤價37.82歐元算，潛在上漲空間約58.46%。Kohnke認為，Delivery Hero專注於盈利能力而不是“不惜一切代價增長”，最終將揭示其商業模式的內在價值，並轉化為2026會計調整後EBITDA年2.8%獲利率和約6% 的自由現金流收益率。

Delivery Hero 最近宣布計劃於2024年第4季度在迪拜金融市場上市其中東子公司，德意志銀行分析師指出，此舉“可能有助於估值”，並且可能會受到投資者的積極看法。

至於Just Eat Takeaway （TKWY）則給予持有評級，當前股價有17%的上漲潛力。

Kohnke認為，Just Eat Takeaway 的商業模式增長率相對較慢，這證明瞭該股較低的溢價是合理的。儘管北歐的財務狀況強勁，英國的業績也有所改善，但Just Eat的增長狀況明顯低於同行，我們認為這證明瞭估值折讓是合理的。

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